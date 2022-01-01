В ОПУ показали повний список учасників новорічного привітання Зеленського

У цьогорічному новорічному привітанні Володимира Зеленського взяли участь люди, діяльність яких є надзвичайно важливою для України. Мовиться про спортсменів, військових та вчителів.

У своєму привітанні Зеленський говорив про досягнення видатних українців.

Важливо Новорічне привітання Володимира Зеленського з 2022 роком: онлайн

Президент вирішив згадати про тих, хто весь час незалежності будує і творить Україну.

Хто взяв участь у новорічному привітанні Зеленського

Глава держави запросив долучитися до святкового заходу, який відбувся в Маріїнському палаці, пілотів гелікоптера Airbus H145 Віталія Цапка і Василя Ціля, які на гвинтокрилі повітряної швидкої допомоги провели термінову евакуацію немовляти з вродженою вадою серця.

Малюка за 45 хвилин доправили з Ужгорода до дитячого кардіохірургічного відділення медзакладу Львова для невідкладної операції. Львівські лікарі врятували дитину.

До привітання президента також долучився пілот літака "Мрія", Герой України Сергій Трошин. Борт під його керівництвом доправив вакцину проти коронавірусу та медичні засоби в десятки країн світу.



Літак "Мрія" / Фото "Слово і діло"

На новорічні урочистості були запрошені:

шахтар з Краматорська Євген Александров, який "щодня спускається під землю, аби нам було світло й тепло",

технолог хлібзаводу з Дніпра Світлана Кульбака, яка "щодня працює, аби нам було ситно і смачно",

будівельник мосту в Запоріжжі Олександр Ластов'як та металург з Дніпра Андрій Шолков – ті, "хто плавить метал, і ті, хто будують з нього мости, що єднають Україну".

Також у привітанні Володимира Зеленського взяв участь учитель фізики Ілля Гельфгат, який понад 30 років викладає у Харківському фізико-математичному ліцеї № 27. Він підготував багатьох переможців всеукраїнських і міжнародних учнівських олімпіад. Багато його учнів здобули наукові ступені.

Глава держави відзначив і здобутки українських спортсменів та їхніх тренерів. Так, на святковому заході в Маріїнському палаці були присутні:

дзюдоїстка Дар'я Білодід та її тренер Світлана Кузнецова,

веслувальник-каноїст Юрій Чебан та тренер Людмила Чебан,

гімнаст Олег Верняєв зі своїм тренером Геннадієм Сартинським,

легкоатлетка Ярослава Магучіх з тренером Тетяною Степановою,

борець греко-римського стилю Жан Беленюк з тренером Володимиром Шацьких.

Взяв участь у новорічному привітанні і президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, а також 10-разовий паралімпійський чемпіон, параплавець, Герой України Максим Крипак.

На Паралімпіаді 2020 року він здобув 7 медалей : 5 золотих, 1 срібну та 1 бронзову. За підсумками літніх Паралімпійських ігор 2020 року Максим Крипак став найтитулованішим спортсменом.

До участі у привітанні також були запрошені ті, хто, як зазначив Глава держави, цьогоріч зробили мільйони щеплень, повели унікальні операції з трансплантації органів.

Ті, завдяки кому хтось знову може жити, знову дихати і знову любити,

– сказав Зеленський.

Загалом за один новорічний стіл із президентом запросили:

медсестру, яка 20 років працює в дитячій поліклініці,

жінку, яка всі 30 років незалежності перебуває в декреті і є мамою 19 діточок,

дівчину, яка після смерті батьків стала мамою для десяти братів та сестер,

дітей-переможців міжнародних олімпіад та конкурсів, чиї малюнки прикрасять унікальний космічний апарат, що вивчатиме Юпітер,

дівчинку, яка врятувала чотирьох братиків і сестричок,

донора, чия кров врятувала півтори тисячі людей,

винахідників,

науковців,

водіїв,

переселенку з Донбасу, яка є першою українкою, яка підкорила 7 найвищих вершин на семи континентах.

Мільйони вас, що разом є одним великим “ми”. Настільки великим, що у світі немає будівлі, де можна було б зібрати всіх. Нарешті вас побачать всі. Нарешті Україна познайомилась між собою. І нарешті я можу кожному та кожній особисто сказати дякую, – сказав глава держави.

Далі президент України коротко перерахував всі перемоги українців за 2021 рік та разом з усіма запрошеними порахували останні секунди до початку нового 2022 року.

Привітання Володимира Зеленського з Новим роком: дивіться відео