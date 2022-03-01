В ОПУ показали, в яких умовах Зеленський виступав перед Європарламентом

Президент України Володимир Зеленський на шостий день війни Росії з Україною по відеозв'язку виступив на засіданні Європарламенту.

Відповідні світлини оприлюдник заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга. Він задокументував цей момент одразу перед виступом глави держави перед депутатами Європейського парламенту.

Увага Повний текст промови Зеленського на засіданні Європарламенту

Там сьогодні розглядають заявку України на членство в Євросоюзі. У своїй промові Зеленський подякував країнам Євросоюзу за те, що зібрались розглянути заявку на членство України в ЄС, проте йому шкода, що все сталось за таких обставин.

Українці це заслужили. Українці це вибороли. Рішення потрібне вже зараз,

– написав Сибіга.



Президент виступив перед депутатами Європейського парламенту / Фото Сибіги



​Зеленський виступив у Європарламенті / Фото Сибіги



Розглядатимуть заявку на членство в ЄС ​/ Фото Сибіги

Текст допису Сибіги:

Розпочинається виступ Президента перед депутатами Європейського парламенту. Головна тема – рішення про членство в ЄС. Українці це заслужили. Українці це вибороли. Рішення потрібне вже зараз.

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