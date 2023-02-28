З'явилися перші супутникові знімки аеродрому "Мачулищі" після вибухів

На авіабазі "Мачулищі" 26 лютого пролунали вибухи внаслідок яких пошкодження отримав літак А-50. Ймовірно, повітряне судно встигли перебазувати.

Супутникові фото Maxar опублікував журналіст СNN Джанлука Меццофьоре. Він зазначив, що на літаках не видно значних пошкоджень.

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"Maxar опублікував ці зображення літаків A-50 AWAC на авіабазі Мачулищі в Білорусі від сьогодні. Я не бачу серйозних пошкоджень", – написав журналіст.

Проте у центрі моніторингу воєнної активності Беларускі Гаюн зазначили, що пошкоджений літак А-50 перебазували.

"Зараз можемо сказати, що борт переставили, місце його звичної стоянки пустує, ДРЛО знаходиться в іншому місці. Востаннє ДРЛО злітав 22 лютого", – зазначили в Беларускі Гаюн.



На місці червоної стрілки міг стояти літак А-50 / Фото Maxar

Що відбувається на аеродромі

Засновник ініціативи BYPOL Олександр Азаров розповів, що окупанти занепокоєні вибухами в "Мачулищах". Ймовірно, вони хочуть перебазувати всі військові літаки на територію Росії. За словами Азарова, до руйнування літака А-50 причетні білоруські партизани.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко досі не прокоментував вибухи у "Мачулищах". Азаров зазначив, що партизани, які спричинили вибухи на аеродромі, встигли виїхати з країни.

"Шляхи евакуації строго засекречені. Нехай силовики здогадуються, як це сталося. На пунктах пропуску зараз посилені наряди. Силовики в цивільному намагаються встановити причетних", – зазначив Азаров.

Зверніть увагу! Після вибухів у Мачулищах, силові структури, які підконтрольні Лукашенку, розпочали пошук "винних". Однією з затриманих осіб стала місцева жителька Христина Максименко. Крім того, вони також шукають 29-річного Миколу Швеця, який є уродженцем тимчасово окупованого Криму. Однак, зауваження від BYPOL свідчать про те, що чоловік, якого шукають силовики, не має жодного зв'язку з вибухами в Білорусі.