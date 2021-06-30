В ОПЗЖ домовилися прогуляти позачергове засідання Ради

Нардепи від Опозиційної платформи ігноруватимуть позачергове засідання, яке скликає спікер Дмитро Разумков. Проросійська політсила хоче колективно пропустити розгляд законопроєкту про олігархів.

Фотографу вдалося зняти переписку у чаті Опозиційної платформи. Листувався у залі Верховної Ради Вадим Рабінович.

Нагадаємо Рада збереться на позачергове засідання, щоб розглянути закон про олігархів

ОПЗЖ хоче прогуляти розгляд закону про олігархів

Позачергове засідання Верховної Ради запланували 1 липня. Втім, на пленарному засіданні 30 червня нардепи від ОПЗЖ вирішили не йти на нього. Принаймні про це свідчить оприлюднена у мережі переписка.

На екрані видно, що один із нардепів набирає повідомлення про те, що ніхто не має приходити на позачергове засідання.



Листування ОПЗЖ про позачергове засідання / Фото з телеграму "Через плечо"

На наступному фото видно, як нардеп Вадим Рабінович зосереджено дивиться у телефон. Найімовірніше, саме він набирав повідомлення про пропуск засідання.



Рабінович у Раді / Фото з телеграму "Через плечо"

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