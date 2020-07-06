За I квартал 2020 року "Опозиційна платформа – За життя" витратила на оплату рекламних матеріалів понад 60 мільйонів гривень. Ці гроші партія, лідером якої є кум Путіна Віктор Медведчук, отримала з Державного бюджету України.

Витрати ОПЗЖ на рекламу: що відомо

Про витрати на оплату реклами мовиться у звіті ОПЗЖ про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за І квартал 2020 року (січень – березень). Звіт опубліковано на сайті НАЗК.

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Згідно з документом, на здійснення своєї діяльності (зарплата, оренда приміщень, проведення з’їздів, оплата послуг тощо) партія витратила майже 63,2 мільйона гривень.

Водночас на пропагандистську діяльність так звані "опозиціонери" спрямували майже 61 мільйон гривень. Цікаво, що усі гроші пішли на оплату реклами на телебаченні.



Гроші на рекламу, які витратила ОПЗЖ / Витяг із фінансового звіту партії

Кому за рекламу заплатила ОПЗЖ,

За інформацією Комітету виборців України, більшу частину коштів від ОПЗЖ отримав телеканал "112-Україна". Загалом партія перерахувала на рахунки мовника 23 мільйони гривень. Ці гроші політсила заплатила за "послуги із забезпечення розміщення рекламного відеоматеріалу". Відбувалися транші 6 лютого та 4 березня. Зауважимо, що де-факто "112 канал" належить Медведчуку.

Крім того, 16 мільйонів гривень "Опоплатформа" перерахувала телерадіокомпанії "Нові комунікації". Також за розміщення рекламних відеоматеріалів. Тут мовиться про ще один канал Медведчука – ZIK.

Ще 19 мільйонів гривень за рекламу ОПЗЖ заплатило компанії "Новини 24". Це ще один канал, яким фактично володіє Медведчук, – News One.

Зверніть увагу! Юридичним власником "112 каналу", ZIK і News One є соратник Медведчука – Тарас Козак.

Хто володіє українськими телеканалами / Інфографіка 24 каналу

На свою рекламу ОПЗЖ витратила бюджетні гроші

Вищезазначені кошти отримала з Державного бюджету України в межах відшкодування витрат на передвиборну агітацію під час останніх парламентських виборів та як кошти на фінансування статутної діяльності партії. Загалом на рахунки політсили було перераховано майже 71 мільйон гривень.



На що та скільки бюджетних грошей витратила ОПЗЖ / Витяг із фінансового звіту партії

У КВУ підкреслюють, що українські платники податків фактично оплатили рекламу партії на низці телеканалів Медведчука. І на практиці це означає витрачання бюджетних коштів на вітер.

Адже замість того, щоб витрачати кошти на розвиток партії, ОПЗЖ витрачає бюджетні кошти на самопіар. Такі дії не порушують чинне законодавство, однак суперечать самій ідеї державного фінансування партій. Тому вкрай важливо внести зміни до Закону "Про політичні партії в Україні" та заборонити партіям витрачати державні кошти на оплату реклами,

– зауважив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

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