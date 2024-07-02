Орбан пообіцяв "перші кроки" до миру під час візиту до Києва

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував "перші кроки" для сприяння миру в Україні.

Відповідну заяву Віктор Орбан озвучив напередодні свого візиту до Києва в інтерв'ю М1. Зокрема, угорського лідера запитали, що може зробити Угорщина під час свого головування, щоб припинити війну в Україні.

Дивіться також Угорщина почала головувати у Раді ЄС: чи варто готуватись Україні до нових капостей

Орбан відповів, що перші кроки у цьому будуть зроблені у вівторок.

"Якщо ви прочитаєте завтрашню пресу, ви побачите перші кроки", – сказав глава угорського уряду. Згодом стало відомо про його візит до української столиці.

Світ має бути готовий до перемовин

Орбан також зазначив, що американці теж не можуть залишатись осторонь, коли йдеться про майбутнє ЄС та про російсько-українську війну. Мовляв, у ЄС мають розуміти, що рано чи пізно росіяни та американці домовляться один з одним.

"Де тут буде Європа? Хто представлятиме ваші інтереси? Які ваші інтереси?" – сказав він.

Водночас Орбан зазначив, що угорське головування не може відповісти на ці питання самостійно.