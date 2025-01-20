Орбан сподівається, що з Трампом зможе "окупувати" Брюссель

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що з початком президентства Дональда Трампа він розпочинає "наступ". Його мета – "окупація Брюсселя".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Нагадаємо, що Орбан закликав скасувати санкції ЄС проти Росії на тлі "нової ери" Дональда Трампа.

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Чого очікує Орбан від президентства Трампа

Орбан під час виступу, в якому підбив підсумки головування Угорщини в ЄС, висловив думку, що президентство на чолі з Дональдом Трампом в США допоможе у запуску другої хвилі масових правих політичних змін в Європі.

Лише кілька годин, і навіть сонце буде світити по-іншому в Брюсселі. Новий президент у США, велика фракція "патріотів" у Брюсселі, великий ентузіазм,

– заявив Орбан.

Таким чином, прем'єр Угорщини натякнув на зростання впливу своєї політичної групи "Патріоти за Європу", до якої увійшли ультраправі партії з різних країн ЄС.

"Тож великий наступ може розпочатися. Цим я розпочинаю другу фазу наступу, метою якого є окупація Брюсселя", – наголосив угорський прем'єр.

Нагадаємо, що церемонія інавгурації Трампа розпочнеться 20 січня близько 18:30 за Києвом. Цьогоріч її перенесли з відкритого майданчика до ротонди Конгресу через мороз.