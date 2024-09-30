Орбан хоче влаштувати "мирний саміт" між Україною та Росією

Влітку відбувся саміт миру, проте Росії не було запрошено. Угорський прем'єр, відомий проросійськими висловами, заявив про плани влаштувати ще одну таку зустріч для України та Росії.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів переговори з представниками Китаю та Бразилії, щоб ініціювати мирний саміт між Україною та Росією. Усі ці країни неодноразово наполягали на перемовинах між нашою державою та агресоркою.

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"Мирний саміт" за участю Росії

У кулуарах Генеральної асамблеї ООН прем'єр-міністр Угорщини тихо працював у залі, де просив Китай та Бразилію приєднатися до організації мирного саміту. Метою його має бути посадити Москву та Київ за стіл переговорів.

Орбан хоче організувати "мирний саміт" між Володимиром Зеленським та російським лідером Владіміром Путіним через міжнародних партнерів.

Загалом плани Орбана нібито підтримали 15 країн. Зокрема, крім Угорщини, Китаю та Бразилії у "мирному саміті" також візьмуть участь Франція та Швейцарія.

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, раніше заявив про продовження своєї миротворчої місії. Вона нібито спрямована на запобігання ескалації на російсько-українському фронті.

Угорський лідер не збирається зупиняти свої спроби мирного врегулювання війни Росії проти України, яку він називає "конфліктом".