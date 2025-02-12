Орбан заявив, що ЄС має "заслужити" місце за столом переговорів щодо України та Росії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не вважає за потрібне участь Європи у будь-яких переговорах про врегулювання війни в Україні, і висміяв позицію Європейського Союзу.

Свою позицію угорський прем'єр пояснив у соцмережі Х, передає 24 Канал. Так він відреагував на вимогу міністрів закордонних справ країн ЄС стосовно потенційних переговорів щодо припинення вогню.

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Як відреагував Орбан на вимогу ЄС

Коментуючи слова очільниці зовнішньополітичного відомства ЄС Каї Каллас стосовно того, що Європа повинна відігравати центральну роль у будь-яких переговорах про врегулювання війни в Україні, він заявив, що ця заява є сумним свідченням поганого брюссельського лідерства.

Поки президенти Трамп і Путін ведуть переговори про мир, посадовці ЄС виступають з нікчемними заявами. Ви не можете просити місце за столом переговорів. Його потрібно заслужити! Силою, хорошим лідерством і розумною дипломатією,

– написав він.

Віктор Орбан звинуватив Євросоюз у тому, що, мовляв, позиція Брюселя означає підтримувати вбивства доти, доки вони триватимуть. Це, на його думку, "є морально і політично неприйнятним".

До слова, очільники європейських МЗС заявили про готовність збільшувати надання допомоги Україні. Однак, вони також вимагають участі Європи в майбутніх переговорах щодо припинення війни Росії проти України, зазначивши, що очікують на обговорення подальшого шляху "разом з американськими союзниками".