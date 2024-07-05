Чому пропозиція Орбана не є мирним планом: депутат польського Сейму пояснив

В понеділок, 1 липня, розпочалося головування Угорщини в Раді ЄС. Саме тому глава угорського уряду Віктор Орбан вперше за 12 років відвідав Київ.

Він мав на меті показати себе серйозним європейським політиком, відкритим до різних тем і здатним до головування в ЄС. Про це заявив голова Ради з питань співпраці з Україною, депутат польського Сейму Павел Коваль.

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Що заявив депутат польського Сейму про "мирний план" Орбана

Павел Коваль наголосив, що пропозиція Орбана Україні насправді не є мирним планом, а заохоченням безкарності насильства.

Прем'єр-міністр Угорщини буквально на другий день після почату головування його країни в Євросоюзі приїхав до Києва та запропонував Україні домовитись з Росією про припинення вогню, а опісля сісти за стіл переговорів.

Орбан приїхав, бо хоче показати себе серйозним європейським політиком на початку президентства Угорщини в Раді ЄС. Однак те, що він говорить, розконцентровує Захід, і не є в інтересах таких країн, як Польща. Орбан не пропонує справжнього мирного плану. Він пропонує узаконити зґвалтування,

– заявив Павел Коваль.

На його думку, Орбан діє зі своїх власних переконань, а не за згодженим з Путіним сценарієм. Просто очільник уряду Угорщини думає так само як і російський диктатор.

"Я не думаю, що йому потрібно домовлятися з Путіним. Він просто думає так само. Тільки він перебуває всередині ЄС – і через це ми повинні підходити до нього інакше", – підкреслив депутат польського Сейму.

Коваль вважає, що та поїздка до Києва і весь той героїзм українського народу, яким захоплюється вся Європа, ніяк не вплинуть на погляди Орбана. Він зазначив, що Орбан майстер політичного лукавства, і вірити йому не потрібно.

"Він (Орбан – 24 Канал) поїхав в Київ, адже хотів показати, що відкритий до різних тем і здатний до головування в ЄС. 2 липня він також написав неправдивий текст у Financial Times, де розповідає про економічний успіх Угорщини, який спирається на німецько-французький план зростання. Але здалеку видно, що це все – політичне лукавство. Чому ми повинні цьому вірити? І коли зараз Орбан пропонує припинити вогонь в Україні, це не мир, це заохочення безкарності насильства", – сказав польський політик.

За словами Коваля, Віктор Орбан, так само як і Дональд Трамп, який сподівається примусити Київ до переговорів з Москвою, перебувають в "оманливій омані" щодо того, що війну в Україні можна закінчити, пішовши на компроміс з главою Кремля. Адже сам Путін насправді не бажає миру

Коваль висловив думку, що деякі радники Трампа, ймовірно, більш активні та ініціативні, ніж сам Путін, тому що "ми більше чуємо від них про укладення угоди з очільником Кремля, ніж від самого нього".

"Це повинно змусити їх подумати, що вони, мабуть, як казали раніше в Польщі, перебувають в оманливій омані. Радники Трампа помиляються, і всі ті, хто сьогодні закликає до припинення вогню, якогось перемир'я, повинні зрозуміти, що Путін цього не хоче. Цього хочуть радники, або Віктор Орбан, який їде до Києва і щось там пропонує, але не Путін", – заявив Коваль.

Він додав, що це дуже погана тактика, тому що вона послаблює Захід і розмиває проблему війни.