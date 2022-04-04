Орбан оголосив про свою перемогу на виборах в Угорщині і назвав Зеленського "опонентом"

В Угорщині на парламентських виборах за попередніми даними лідирує партія "Фідес" Віктора Орбана. Політик виступив з "переможною" промовою, де назвав Володимира Зеленського "опонентом".

Орбан і раніше не приховував своєї прихильності до Путіна. Тепер угорський політик ще й заявив, що його переобрання "дає сигнал" не лише ЄС, але й президенту України Володимиру Зеленському.

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Орбан назвав Зеленського "опонентом"

У своїй промові ввечері 3 квітня Віктор Орбан заявив, що пам'ятатиме цю перемогу до кінця свого життя, адже його партії довелось "протистояти низці опонентів".

Нам довелось боротись проти величезної кількості опонентів: місцевого лівого крила, міжнародного лівого крила з усіх боків, бюрократів з Брюсселя, проти усіх грошей та інституцій імперії Сороса, міжнародних мейнстрімних медіа, а також українського президента ,

– заявив Орбан.

Нагадаємо, що угорський політик начебто й підтримав деякі санкції Євросоюзу проти Росії, однак заявив, що ембарго імпорту російських нафти та газу – неможливе.

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