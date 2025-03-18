Не стане "каменем спотикання" для України: хто в Євросоюзі здатен натиснути на Угорщину

Угорщина продовжує перешкоджати прагненням України стати членом Європейського Союзу. Ймовірно, у світі є лідери, які можуть вплинути на позицію Віктора Орбана щодо політики ЄС та ворожої риторики до нашої держави.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Валентин Гладких, зазначивши, що у світі достатньо суб'єктів, які спроможні відкоригувати позицію прем'єра Угорщини. Він нагадав, що напередодні ухвалення санкцій ЄС щодо Росії, Угорщина також виступала проти цього, однак в адміністрації Дональда Трампа вплинула на зміну цієї риторики.

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Важелі впливу на Угорщину

Валентин Гладких припустив, що Китай також має серйозний вплив в Угорщині.

Треба розуміти, що Орбан займає не антиукраїнську, а антиєвропейську позицію. Тобто зараз політика Угорщини суперечить тим інтересам, які мають такі самі члени Європейського Союзу, як і Угорщина,

– сказав він.

Якщо більшість лідерів ЄС мають одне бачення розвитку, а Орбан інше, то їм треба якось узгодити це або ж рухатись в іншому напрямку.

Політолог вважає, що Європейський Союз знайде спосіб або як вирішити непорозуміння з прем'єром Угорщини, або як відкоригувати його позицію, щоб вона не стала "каменем спотикання" для української євроінтеграції.

Цікаво, у Будапешті відбувся масовий мітинг, організований опозиційною партією Tisza, учасники якого вимагали відставки прем'єра Віктора Орбана. Лідер партії Петер Мадяр оголосив про запуск ініціативи "Голос нації", яка дасть змогу громадянам висловити своє бачення майбутнього країни. Орбан у відповідь звинуватив опозицію в роботі на іноземні держави та пообіцяв боротися з впливом Заходу.