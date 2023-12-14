Орбан покинув зал, коли голосували за рішення щодо України, – джерела

14 грудня в ЄС ухвалили рішення про старт переговорів з Україною щодо вступу до Євросоюзу. Цікаво, що Віктор Орбан, коли голосували за відповідне рішення, демонстративно покинув зал.

Віктор Орбан не лише покинув зал під час голосування, як розказують джерела 24 Каналу у Брюсселі. Він ще й навіть встиг викласти у мережу відео. На ньому намагався запевнити, що Угорщина не підтримує рішення ЄС.

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Орбан ображений рішенням ЄС

Як пишуть журналісти The Guardian, Віктор Орбан вийшов з залу засідань, коли рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС ухвалювали лідери країн-членів ЄС. Про це їм повідомили троє дипломатів ЄС.

Цікаво, що у такому випадку правила передбачають, що повинен залишитися представник від країни-члена. Але Орбан не залишив нікого. Відтак, рішення ухвалили решта 26 країн-членів. Джерело 24 Каналу у Брюсселі зазначило, що Орбан упродовж нетривалого часу був відсутній у кімнаті у "заздалегідь узгоджений і конструктивний спосіб".

Віктор Орбан також виклав у фейсбук відео. У ньому він повторив свою позицію щодо того, що Україна буцімто не готова до старту переговорів про вступ до ЄС.

Він не зупинявся. Наголошував на тому, що початок переговорів про вступ – "ірраціональний" за нинішніх обставин.

"Угорщина не змінює своєї позиції", – сказав він, додавши, що 26 інших країн-членів ЄС наполягають на тому, щоб зробити крок до початку переговорів з Україною.

Відтак, запевнив Орбан, Угорщина вирішила залишитися осторонь рішення, поки 26 країн-членів пішли своїм шляхом. Він зазначив, що його країна "не хоче в цьому брати участь".

Як Зеленський відреагував на рішення ЄС

Спочатку він зробив репост публікації Шарля Мішеля про старт переговорів про вступ України до ЄС. Глава держави зазначив, що це перемога України, всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює.

Він також висловив вдячність усім, хто працював задля цього рішення та тим, хто допомагав. Володимир Зеленський привітав кожного українця та українку. Також привітав Молдову та Майю Санду особисто. За словами глави держави, "історію творять ті, хто не втомлюється боротися за свободу".