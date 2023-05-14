Орбан засумнівався у необхідність існування ЄС: Угорщина погрожує блокувати санкції проти Росії

Угорський лідер Віктор Орбан вважає, що Європейський Союз не виконує своєї місії. Через це прем'єр Угорщини порушив питання, чи потрібне існування Євросоюзу.

Зухвалу заяву Орбан зробив у Веспремі – одному з міст культури ЄС цього року. Прем'єр-міністр Угорщини вкотре розкритикував Європейський Союз.

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Орбан посилює антиєвропейську риторику

Під час свого візиту у Веспрем він порушив питання про те, чи потрібен взагалі ЄС.

Сучасна форма європейської співпраці була зумовлена двома місіями: мир і добробут. Якщо він не може виконати дві свої первісні місії, то який сенс у ЄС?,

– сказав Орбан.

Видання Bloomberg зазначає, що антиєвропейська риторика угорського прем'єра посилилася після того, як Брюссель посилив фінансовий тиск на Угорщину.

Річ у тім, що між ЄС та Будапештом виникли суперечки через проблеми Угорщини з верховенством закону і корупцією. Це призвело до того, що Брюссель відмовив Будапешту в допомозі на суму понад 30 мільярдів доларів.

Це також породило припущення про те, що Орбан має намір зрештою вивести Угорщину з ЄС, хоча його уряд неодноразово це заперечував.

Орбан стверджує, що ЄС має скасувати санкції, накладені на Росію, які він звинувачує в поглибленні рецесії в Угорщині. Він також закликав ЄС розглянути можливість припинення допомоги Україні як спосіб припинення війни.

Чому Будапешт погрожує блокувати санкції проти Росії

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що через внесення Україною угорського банку OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту "буде дуже важко" домовитись із ЄС про нові санкції проти Росії, інформує Euronews.

Те, що OTP Bank потрапив до списку міжнародних спонсорів війни в Україні – скандально і неприйнятно. Це вражає. Це обурливо. Це скандально,

– заявив він.

Сійярто сказав, що діяльність угорського банку відповідає міжнародним стандартам і законодавству, і його включення до списку спонсорів війни в Україні також може вплинути на санкції ЄС проти Росії.

"Я чітко дав зрозуміти на зустрічі міністрів закордонних справ, що нам буде дуже важко навіть розпочати переговори щодо одинадцятого пакета санкцій, доки OTP перебуває в цьому українському списку. Ми вимагаємо, щоб українці прибрали OTP зі списку", – підкреслив Сійярто.

Нещодавно НАЗК оголосило, що внесло найбільший угорський банк OTP Bank до списку спонсорів війни через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в Росії та фактичне визнання так званих "ДНР"/"ЛНР".

У банку не погодились із твердженнями й заявили, що скоротили присутність у Росії та шукають можливостей виходу з російського ринку.