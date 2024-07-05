Орбан прибув у Москву: як відреагували в ЄС

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан перебуває в Росії, там же він планує зустрітися з російським диктатором Путіним. У ЄС наголосили, що це виключно його рішення.

У ЄС оперативно відреагували на візит Орбана в Москву 5 липня. Європейська служба зовнішніх справ наголосила, що він не отримав жодного мандату від Ради ЄС на відвідування Москви.

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Як в ЄС відреагували на візит Орбана в Москву

У ЄС підкреслили, що візит прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви відбувається "виключно в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією".

Прем'єр-міністр Орбан не отримав жодного мандату від Ради ЄС на відвідування Москви. Позиція ЄС щодо загарбницької війни Росії проти України відображена в багатьох висновках Європейської Ради. Така позиція виключає офіційні контакти між ЄС і президентом Путіним. Таким чином прем'єр-міністр Угорщини не представляє ЄС у жодній формі,

– мовиться в повідомленні.

У пресслужбі зауважили, що хоч Угорщина наразі головує в Раді ЄС, це не передбачає жодного зовнішнього представництва Союзу. За ці питання відповідають виключно Президент Європейської Ради на рівні глави держави чи уряду та Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки на міністерському рівні.

Принагідно в ЄС нагадали, що Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення Путіну та видав ордер на його арешт.

Тим часом Орбан вже встиг заявити, що прибув до Москви для продовження "мирної місії". Натомість президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала в X: "Замирювання не зупинить Путіна. Лише єдність та рішучість прокладуть шлях до повноцінного, справедливого і сталого миру в Україні".