Орбан, не чекаючи офіційних результатів, привітав проросійську владу Грузії з перемогою

Попри суперечливі результати екзитполів прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав проросійську партію "Грузинська мрія" з перемогою на парламентських виборах у країні.

Водночас офіційних результатів на момент публікації привітань Орбана оприлюднено не було. Свою радість щодо "перемоги" угорський прем'єр висловив на своїй сторінці в Х.

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Орбан привітав владу Грузії з перемогою на виборах

Після закриття дільниць та оголошення результатів екзитполів у Грузії Віктор Орбан привітав правлячу грузинську партію влади з перемогою. Офіційних результатів прем'єр-міністр Угорщини вирішив не чекати.

Вітання прем’єр-міністру Іраклію Кобахідзе та партії "Грузинська мрія" із впевненою перемогою на нинішніх парламентських виборах. Народ Грузії знає, як буде краще для їхньої країни, і зробив так, щоб їхній голос сьогодні почули,

– сказав він.

Що кажуть результати екзитполів

Згідно з екзитполом, дані якого оприлюднили опозиційні канали "Мтаварі" та "Формула", опозиційні сили, які мають підтримку президентки, сукупно отримують 51,9 відсотка голосів, тоді як керівна партія "Грузинська мрія" – 40,9 відсотка.

Тим часом згідно з екзитполом проурядового каналу "Імеді", більшість місць у парламенті отримує правляча партія "Грузинська мрія"."Грузинська мрія" після оголошення результатів екзитполів святкує перемогу, біля їх офісу в небо запустили феєрверки.