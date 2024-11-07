Орбан повідомив про "великі плани" на майбутнє після розмови з Трампом

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову з переможцем президентських виборів у США Дональдом Трампом. Після неї угорський прем'єр заявив про "великі плани" на майбутнє.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Віктора Орбана у мережі Х. Раніше угорський прем'єр також привітав Трампа з перемогою на виборах, яку назвав "найбільшим камбеком в політичній історії".

До теми Поки голоси ще рахують: Зеленський та світові лідери почали вітати Трампа з перемогою

Орбан провів телефонну розмову з Трампом

Орбан повідомив, що 7 листопада провів першу телефонну розмову з Дональдом Трампом. Судячи з його повідомлення, саме республіканець зателефонував угорському прем'єру зі свого маєтку у Флориді.

Дзвінок з Мар-а-Лаго. Щойно мав першу телефонну розмову з президентом Дональдом Трампом після виборів. У нас великі плани на майбутнє!

– написав Орбан.

Жодних деталей угорський прем'єр про розмову з Трампом розкривати не став.

Раніше Орбан також закликав Європу змінити підхід до підтримки України після перемоги республіканців та Дональда Трампа у США. Зокрема, угорський прем'єр закликав європейських лідерів обговорити нову стратегію на саміті в Будапешті, адже, на його думку, зміна влади в Америці ставить під питання спроможність Європи самостійно підтримувати Україну як у військовому, так і у фінансовому плані.

Крім того, варто зауважити, що Орбан неодноразово висловлював схожі з Трампом наративи щодо війни в Україні. Крім того, цього року угорський прем'єр щонайменше двічі їздив до маєтку республіканця у Флориді. Вдруге Орбан зустрічався з Трампом у 11 липня. Як писали у ЗМІ, головною темою переговорів було закінчення війни в Україні.