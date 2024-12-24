Орбан каже, що війна в Україні закінчиться в 2025 році: як варіант – одна зі сторін буде знищена

Угорський прем'єр Віктор Орбан підбив підсумки 2024 року. У них він згадав про Україну та видав декілька провокативних заяв.

Політик вирішив спрогнозувати, коли закінчитися війна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Орбана виданню Magyar Nemzet.

Дивіться також Орбан зарано зрадів перемозі Трампа: через що прем'єр Угорщини може "догратися"

Орбан передбачив кінець війни та розкритикував допомогу Україні

Прем'єр Угорщини Орбан заявив, що війна в Україні закінчиться уже в наступному році. За його словами, для цього є два варіанти розвитку подій.

Війна закінчиться у 2025 році. Або завершивши її мирними переговорами, або знищивши одну з ворогуючих сторін,

– твердить політик.

При цьому він розкритикував західну допомогу Україні, натякаючи на економічну кризу у Європі та заявляючи, що "це лише початок". За його словами, на США та Євросоюз витратив уже приблизно 300 мільярдів євро на війну.

"За ці гроші можна було досягти швидкого зростання рівня життя в усій Європі. Ми могли б вивести цілі Балкани на рівень європейського розвитку. Ми могли б стримати міграцію, ми могли б побудувати абсолютно нову європейську систему оборони. Але ці гроші згоріли", – заявив Орбан.

Він цинічно висловився, що кошти пішли на війну, але "п'ята частина території України перебуває під окупацією, багато сотень тисяч людей загинули, сотні тисяч були покалічені та поранені, залишилися вдовами та сиротами".

Окрім того, він заявив про мільйони людей, які "втекли з України", а українську інфраструктуру, транспортну та енергетичну системи оцінив, як "зруйновані дощенту".

"Країна не в змозі економічно підтримувати себе в осяжному майбутньому", – закінчив своє провокативне висловлювання по Україну Орбан.

При цьому запевнив, що після закінчення війни Угорщина та вся Європа матиме "великі економічні успіхи".