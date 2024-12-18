Орбан заявив, що пропозиція про перемир'я вже "лежить на столі": що кажуть на це в ОП

Угорський прем'єр видав нову порцію цинічних заяв, мовляв, пропозиція про перемир'я вже лежить на столі. В Офісі Президента вже відреагували на закиди Орбана.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Орбан зробив нову цинічну заяву про "перемир'я"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не буде реагувати на провокації. Вочевидь, у такий спосіб він вирішив відреагувати на критику з боку Володимира Зеленського, який різко висловився щодо посередництва угорського прем'єра.

Водночас Орбан заявив, що буцімто "на столі вже лежить пропозиція про припинення вогню".

Ми не будемо реагувати на жодні провокації. На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймайте її або відмовляйтеся. Це ваша відповідальність,

– мовиться у дописі Орбана.

Як реагують на це у Зеленського

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі Суспільному заявив, що на подібні "ультиматуми" Орбана є лише одна відповідь – Україні потрібен справедливий мир.

Якщо вже з'явився такий настирливий гонець від Путіна, то можемо на його ультиматум відповісти одне – нам потрібен реальний, надійний мир, справедливий для України. Саме заради цього працюємо з усіма партнерами скоординовано – з Америкою, Європою. Зараз будуть зустрічі в Брюсселі, вже були чудові зустрічі з президентом Трампом. Гонці від Путіна нікому із залучених учасників роботи заради миру не потрібні,

– наголосив Литвин.

До слова, раніше Орбан вже звинувачував Зеленського у тому, що він буцімто відкидає "різдвяне перемир'я та великий обмін полоненими" з Росією. В Офісі Президента тоді наголосили, що Україна не уповноважувала Угорщину у таких питаннях, а Орбан не попереджував Київ про свої контакти з Путіним.