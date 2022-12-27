Орбан каже, що війна триває через допомогу США: у МЗС заявили про патологічну зневагу до України

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що мир в Україні настане, якщо цього захочуть у США. Угорський лідер цинічно переклав відповідальність за продовження війни на Україну та США.

Орбан заявив, що Україна може воювати з Росією доти, доки США підтримуватимуть нашу країну зброєю і грошима. При цьому прем'єр Угорщини завуальовано натякнув, що припинення військової допомоги від США нібито призведе до миру.

Зверніть увагу Орбан – прикрий сусід: Washington Post звернув увагу на угорський вплив на Закарпаття

Орбан визнав, що Угорщина зацікавлена у співпраці з Росією

Україна може продовжувати воювати тільки до тих пір, поки США підтримують їх грошима і зброєю. Якщо американці хочуть миру, то мир буде,

– заявив він.

Крім того, Орбан повторив мантру, що позиція Угорщини полягає в тому, що у війні необхідне припинення вогню, а потім мирні переговори.

Угорський прем'єр зазначив, що цей рік був найнебезпечнішим за останні 30 років. Він цинічно сказав, що Угорщина зіткнулася з небезпекою бути втягнутою у війну в Україні.

Також він вдався до маніпуляцій, що зростання цін на енергоносії штовхає Угорщину в небезпечному напрямку. Під час цього Орбан, який є теплим другом Владіміра Путіна, змовчав, що проблеми в Європі та світі почалися саме через загарбницьку війну Росії проти України.

Крім того, він ухилився від питання, щодо позиції Будапешта, сказавши, що Угорщина є "проугорською".

Наша відповідь на питання, чи ми знаходимося на хорошій, чи поганій стороні історії, полягає в тому, що ми знаходимося на угорській стороні історії,

– пояснив він.

Орбан, серед іншого сказав, що Угорщина підтримує і допомагає Україні та зацікавлена у "виживанні суверенної України". Водночас, за його словами, Угорщина зацікавлена у співпраці з Росією, хоча й визнав, що Путін створює загрозу безпеці Європи.

"І ми зацікавлені в тому, щоб Росія не становила загрози безпеці Європи. Але ми не зацікавлені в тому, щоб здати всі наші економічні відносини з Росією", – резюмував прем'єр-міністр Угорщини.

У Києві відповіли Орбану через цинічну заяву

МЗС України різко прокоментувало заяви Орбана. У Києві наголосила, що висловлювання Орбана "демонструють патологічну зневагу до України та українського народу, який протистоїть російській агресії, а також його власну політичну короткозорість".

Адже поразка України у війні, до якої Віктор Орбан непрямо закликає, призвела б до прямої загрози російської агресії для Угорщини та угорців,

– йдеться у повідомленні.

У МЗС порадили Орбану запитати самого себе, чи хоче він миру. "Якщо відповідь ствердна, йому потрібно використати свої тісні зв'язки з Москвою, аби та припинила агресію проти України і вивела війська", – йдеться у повідомленні.

Які ще скандальні заяви робив Орбан