Орбана у Європарламенті звинуватили у корупції, дружбі з Путіним та неефективності

Члени Європарламенту розкритикували прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за корупцію та зв'язки з російським президентом. Крім цього, угорський політик відомий своїми неоднозначними заявами.

Після чотирьох місяців головування в Раді ЄС прем’єр Угорщини таки представив пріоритети Будапешту під час виступу в Європарламенті. Однак, європарламентарі звинуватили Віктора Орбана у корупції, зв’язках із Путіним та неефективністю головування. На трибуні сталася і суперечка з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Розширення ЄС у пріоритеті, але без України

Презентуючи програму на шість місяців під час яких Угорщина головує в Раді ЄС, Віктор Орбан назвав і процес розширення Євросоюзу. Угорський лідер підтримує пришвидшення вступу Західних Балкан до ЄС і називає це "ключовим питанням для Європи". Зокрема, Будапешт пропонує зосередитися на Сербії й закликає знайти політичний консенсус.

Пам'ятайте, що вже 20 років тому ЄС дав обіцянку країнам Західних Балкан з перспективою вступу до Європейського Союзу. На думку угорського головування, настав час виконати цю обіцянку,

– сказав угорський лідер.

Втім, в контексті розширення Євросоюзу Віктор Орбан не згадав Україну, яка вже відкрила перемовини про вступ. Зазначимо, що наразі Єврокомісія проводить скринінг українського законодавства. Віцепрем'єрка України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина очікує, що перший перемовний кластер Україна та ЄС відкриють на початку 2025 року. Тоді головувати в Раді ЄС буде Польща.

Дружба з Путіним

Під час виступу лідерів політичних груп в Європарламенті й самих парламентарів на Віктора Орбана звалився шквал критики через контакти з Путіним та його візити до Москви. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила незадоволення через те, що в Європі досі є ті, "хто звинувачує у війні не загарбника та не жагу Путіна до влади, а жагу до свободи України". Вона нагадала Віктору Орбану про радянську окупацію Угорщини в 1956 році.

Між очільницею ЄК та угорським прем’єром виникла суперечка. Віктор Орбан заявив, що порівнювати боротьбу Угорщини за свободу у 1956 році та війну в Україні недоречно. Він також порекомендував фон дер Ляєн змінити стратегію щодо війни в Україні та зосередитися на припиненні вогню.

Очільник найбільшої політичної групи "ЄНП" Манфред Вебер засудив угорського лідера за відсутність підтримки України серед пріоритетів Угорщини під час головування в Раді ЄС.

Мені важко зрозуміти, чому ви, як колишній борець за свободу, ігноруєте волю, бажання українців жити не тільки в мирі, але й у свободі,

– пояснив Вебер.

Крім того, Манфред Вебер осудив поїздки Віктора Орбана до Москви. Він нагадав, що угорський прем’єр відвідав Путіна у лютому 2022 року за два тижні до початку повномасштабного вторгнення. Не оминули й тему "мирного турне" Віктора Орбана, зокрема його зустріч з російським президентом в липні 2024 року.

"Реальність така, що ви відвідали Путіна в лютому 2022 року. Через кілька днів Путін напав на Україну, розпочавши жорстоку, неспровоковану війну. Що ви йому сказали? Чи показав він вам військові плани? І ось знову літом ви відвідали Путіна. І через 48 годин він розбомбив дитячу лікарню, вбивши невинних дітей в Україні", – звернувся Манфред Вебер до Віктора Орбана.

Російські атаки на Україну очільник "ЄНП" назвав результатом політики, яку представляє Орбана і додав, що візит до Москви ніколи не був мирною місією.

Іраче Гарсія Перес від імені Альянсу “Соціал-демократів” запитала в Орбана про який мир в Україні він говорить з "таким тираном як Путін", якого має заарештувати МКС.

Одна з лідерок "Зелених" Террі Райнтке назвала угорського прем’єра “слугою жорстокого і небезпечного диктатора Путіна”.

Угорщину звинуватили у неефективному головуванні в Раді ЄС

Перше головування в Раді ЄС Угорщини відбулося у 2011 році. Тоді Віктор Орбан мав 44 зустрічі на високому рівні в Будапешті. Манфред Вебер заявив, що у 2011 році Будапешт був "в центрі Європи", а зараз Віктора Орбана "ніхто не хоче бачити".

У 2011 році угорське головування закрило 103 законодавчі справи. Сьогодні — жодного прогресу. Тоді ви були в центрі Європи, сьогодні – ви самотні,

– підкреслив Манфред Вебер.

Угорський уряд звинуватили у корупції

Манфред Вебер заявив, що корупція вбиває майбутнє Угорщини, а наслідки цього бачать звичайні громадяни цієї країни. За його словами, за останні десятиліття 400 тисяч угорців емігрували з країни, оскільки втомилися від корумпованого уряду.

Очільниця групи "Renew Europe" Валері Хаєр звинуватила Орбана в аферах, які "коштують цілий статок угорським і європейським платникам податків". Хаєр каже, що зять угорського лідера "збагатився завдяки фальшивим державним тендерам на освітлення Будапешта". А друг дитинства Віктора Орбана, сантехнік, за одну ніч став бізнес-магнатом.

На жаль, Угорщина – єдина країна, яку я знаю, де сантехнік, інженер-теплотехнік, за одну ніч став мільярдером. І як ніби цього було недостатньо, ви викачали 2 мільйони євро європейських грошей, щоб запустити маленький туристичний потяг у селі вашого дитинства,

– наголосила Валері Хаєр.

Лідерка "Renew Europe" також нагадала, що уряд Орбана ухвалює закони, які обмежують право на демонстрації. Крім того, Будапешт переслідує ЛГБТК+ спільноту.

Іраче Гарсія Перес від “Соціал-демократів” звинуватила угорський уряд у відсутності судової незалежності, відсутній системі соціального захисту та найвищий податок на доходи фізичних осіб.

Одна з лідерок "Зелених" Террі Райнтке звернулась до Віктора Орбана.

Дозвольте мені сказати вам від імені моєї групи, що вам тут не раді. Це дім європейської демократії. А не корупції, брехні, пропаганди й авторитарного правління,

– підсумувала Райнтке.

Вона звинуватила Орбана у перетворенні угорської демократії "на режим гібридизації виборчої автократії".