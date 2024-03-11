На зустріч із Трампом Орбана супроводжувала донька: в Угорщині пояснили, чому

Прем'єр Угорщини провів зустріч із колишнім президентом США Дональда Трампа. На цю зустріч угорський лідер прибув із своєю молодшою донькою, тож у державі пояснили, чому.

У пресслужбі угорського прем'єра Віктора Орбана, відомого своїми проросійськими поглядами, пояснили, чому під час поїздки до маєтку експрезидента США Дональда Трампа його супроводжувала молодша донька Флора, а не дружина. Там зазначили, що вона не змогла.

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Орбан сам оплатив поїздку

Керівник пресслужби прем'єр-міністра Угорщини Берталан Хаваші сказав, що дружина Орбана Аніко Леваї не змогла супроводжувати прем'єр-міністра під час його візиту. Однак він не назвав причину.

Оскільки Віктора Орбана не могла супроводжувати дружина, його виручила донька, яка поїхала з ним на зустріч з подружжям Трампів,

– зазначив речник.

За його словами, очільник угорського уряду сам оплатить витрати на поїздку своєї 19-річної доньки, відповідно до правил, які застосовуються в таких випадках.

Віктор Орбан та Дональд Трамп зустрічались у Флориді.

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