Орбітальна станція "Мир": чому Росія дала вказівку затопити космічний проєкт

У другій половині XX століття відбувся справжній прорив у сфері дослідження космічного простору. Саме в цей час мали місце перший політ людини у космос, висадка на Місяць і посадка літального апарату на поверхню Марсу.

Окрім цього, значним досягненням було проєктування пілотованих орбітальних станцій. Перша така станція функціонувала в навколоземному космічному просторі впродовж 15 років, за цей час члени її екіпажу встигли встановити низку рекордів.

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Призупинення проєктування "Миру"

Проєктування науково-дослідницької орбітальної станції "Мир" розпочалося у 1976 році. Ідея та технічні пропозиції щодо створення довгострокових орбітальних станцій належало тоді ще радянській ракетно-космічній корпорації "Енергія".

Вже через 2 роки створили ескізний проєкт, реалізація якого активно тривала до 1984 року. Саме тоді завершенню роботи завадила нова програма щодо створення першого радянського орбітального корабля "Буран".

Всі ресурси кинули на втілення останнього проєкту, тож робота над станцією "Мир" була практично заморожена.

Наказ від секретаря КПРС

Ситуацію змінив наказ секретаря Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу Григорія Романова. Він безпосередньо дав завдання завершити "Мир" у найкоротший термін, а саме – до 27 з'їзду партії.



Романов дав завдання завершити проєкт "Мир" / Фото РИА Новости

Тоді створенням "Миру" займалося 280 організацій, які контролювали понад 20 державних міністерств і відомств. Вже 20 лютого 1986 року на орбіту вивели базовий блок станції.

Впродовж наступних 10 років до нього поступово приєднали ще 6 модулів під наступними назвами:

"Квант-1";

"Квант-2";

"Кристал";

"Спектр";

"Природа";

спеціальний стикувальний модуль.

13 березня "Мир" заселили, астронавти у складах 28 експедицій перебували на станції до 16 червня 2000 року.

Які умови були на станції

Загалом на станції працювали 104 космонавти з 12 країн. Всі зручності для екіпажу було облаштовано у базовому блоці.

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У ньому астронавти могли відпочити, також саме тут було розміщено управління роботою систем станції. У блоці водночас могли поміститися 6 членів екіпажу.

Кожен приєднаний до базового блоку модуль виконував своєю чергою особливу функцію.

• "Квант" призначався для проведення досліджень в галузі позаатмосферної астрономії;

• "Квант-2" був оснащений додатковим науковим обладнанням для забезпечення виходу космонавтів у відкритий космос;

• Модуль "Кристал", який доєднали до станції вже на початку 1990-х років, був призначений для очищення біологічно активних речовин з метою отримання нових лікарських препаратів. Тут також вирощували кристали різних білків, проводили гібридизацію клітин і різноманітні астрофізичні та технологічні експерименти.



На станції працювали 104 космонавти / Фото "Газета.ру"

• На модулі "Спектр" астронавти досліджували природні ресурси Землі, верхні шари атмосфери, космічне випромінювання та поведінку різних матеріалів в умовах відкритого космосу.

• Для подібних експериментів призначався і останній дослідницький модуль станції "Природа". На ньому досліджували середовище поблизу самої станції "Мир", а також вплив космічного випромінювання на організм людини.

Спеціальні кораблі щодо забезпечення обслуговування

Оскільки на станції постійно перебували люди, була необхідність у забезпеченні обслуговування зі Землі. Для цього було розроблено спеціальні космічні кораблі серії "Союз" та "Прогрес".

Перші використовувалися для доставки на орбітальну станцію і повернення на Землю членів екіпажу та корисних вантажів. Ці кораблі були переважно пілотованими і могли виконувати політ у складі орбітального комплексу від 120 до 180 діб, в залежності від модифікації окремого випуску.



"Прогрес" та "Союз" розробили для забезпечення обслуговування зі Землі / Фото NASA

Транспортні кораблі "Прогрес" призначалися для доставки на станцію витратних матеріалів: палива та наукового обладнання. Це були автоматичні кораблі, які також могли перебувати в космосі до 180 діб.

Окрім того, створили серію одноразових космічних апаратів "Веселка" у вигляді капсул, завданням яких було доставити на Землю матеріали з результатами досліджень. З їх допомогою на Землю доставили понад 500 кілограмів таких матеріалів.

Що вдалося отримати завдяки "Миру"

Загалом з "Миру" передали понад 1,5 терабайти наукової інформації та понад 4,5 тонни вантажів з результатами експериментів.

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Зі станції здійснили зйомку 125 мільйонів квадратних кілометрів земної поверхні, а сама станція обійшла по орбіті навколо планети 86 331 раз.

На "Мирі" провели понад 23 тисячі експериментів, серед яких були перші експерименти над рослинами у космосі, а також поставили 2 рекорди тривалості перебування на орбіті.

• Перший належить Валерію Полякову, який впродовж 1994 – 1995 років безперервно провів у космосі 437 діб 17 годин і 59 хвилин.

• Другий рекорд – тривалість космічного польоту серед жінок. Його встановила американська астронавтка Шеннон Лусід. Її політ у 1996 році тривав 188 діб 4 години і 1 хвилину.



Шеннон Лусід встановила рекорд щодо тривалості польоту / Фото Space Center Houston

Від 1995 року станцію "Мир" почали відвідувати іноземні екіпажі. Так, на ній побувало 14 запрошених міжнародних експедицій серед яких були космонавти із Сирії, Болгарії, Афганістану та Франції, а також із:

Японії;

Великої Британії;

Австрії;

Німеччини;

Словаччини;

Канади.

Як орбітальна станція "Мир" перестала існувати

Проте наприкінці 1990-х років на станції почали виходити з ладу різні прилади, а системи все частіше давали збій. Обладнання на "Мирі" застаріло, й уряд стверджував, що на ремонт і оновлення немає грошей.

Тоді врятувати станцію запропонував колишній президент Ірану Мохаммад Хатамі. Іранська делегація у Росії була зацікавлена в покупці "Миру", або ж у її фінансуванні в обмін на підготовку російськими спеціалістами іранських космонавтів.

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Також потенційні іноземні інвестори цікавилися використанням станції у військових цілях. Уряд Росії відмовився від такої пропозиції і згодом вирішили, що "Мир" необхідно затопити. Місце для цього знайшли в спеціальному районі так званого кладовища космічних кораблів у південній частині Тихого океану.

Так, 23 березня 2001 року, станцію "Мир" офіційно поховали у водах океану. Наразі макет орбітальної станції "Мир" можна побачити в Центрі підготовки космонавтів імені Юрія Гагаріна в селищі Зоряне містечко.



"Мир" затопили в Тихому океані / Фото РИА Новости

Ще один макет з автографом останнього командира станції Сергія Зальотіна знайшов своє місце в німецькому розважальному парку "Європа-парк".

Завдяки своїм досягненням та внескам у розвиток науки станція "Мир" стала відомою на весь світ. Вона з'явилася у низці іноземних фантастичних фільмів, найвідомішими з яких є "Армагеддон", "Вірус" та "Залізне небо".