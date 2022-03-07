Орда йшла з трьох напрямів, мали наказ захопити Миколаїв будь-якою ціною, все відбили, – Кім

Російські окупаційні війська 7-го березня хотіли захопити Миколаїв, завдавши декілька ударів по південному місту України. На щастя, Миколаїв відбив атаку ворога.

"Добре їх відігнали"

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що атака ворога на місто розпочала о 05:15.

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Він розповів, що російські війська йшли на Миколаїв з трьох напрямів. В окупантів був наказ захопити місто за будь-яку ціну.

Кім заявив, що українські артилеристи героїчно відбили місто. Глава Миколаївської ОВА зазначив, що командування росіян кинуло "своїх" після "поворотних моментів" бою.

Як підсумок, Кім констатував відбиття атаки: "Добре їх відігнали".

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