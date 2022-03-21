Ордени та звання Герой України для них – це мінімум, – Зеленський вручив нагороди розвідникам

Українські захисники вже 25 днів героїчно боронять нашу країну від російських окупантів. Президент Володимир Зеленський вручив нову порцію державних нагород розвідникам.

Президент нагороджував захисників особисто. Задля безпеки розвідників, їхні імена публічно не оголосили, повідомляє 24 канал.

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Президент нагородив українських розвідників

Зеленський 20 березня особисто вручив державні нагороди українським розвідникам.

Прошу поставитись із розумінням – я не можу назвати публічно їхніх імен. Але повірте, що внесок цих людей у нашу оборону настільки вагомий, що ордени та звання Герой України для них – це мінімум, який ми можемо їм дати, щоб просто віддячити,

– зауважив президент.

Він підсумував, що завдяки усім нашим героям, ми непогано тримаємось, а Україна – живе.

Дивіться нічне звернення Володимира Зеленського: