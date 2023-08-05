"За вагнерівців": суд Гааги може видати ще один ордер на арешт Путіна, – ГУР

Терористи ПВК "Вагнера" відзначилися численними воєнними злочинами під час війни в Україні. Попри "похід Пригожина на Москву" за дії найманців відповідатиме кремлівський диктатор Владімір Путін.

Про це в етері телеканалу FREEDOM заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. За його словами, видача нового ордера Міжнародним кримінальним судом на арешт диктатора цілком можлива.

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Путін не відбудеться тільки орденом

Владімір Путін уже має статус воєнного злочинця, однак цілком ймовірно, що на його арешт Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видасть ще один ордер уже у справі вагнерівців.

Ми знаємо, що робота МКС – це складний процес. Проте, і по цих епізодах, і по багатьох інших злочинах Путіна, його режиму і путінської Росії можливі нові розслідування і відповідні рішення,

– наголосив Юсов.

Представник ГУР МО також підкреслив, що ні Путін, ні його оточення, не відбудуться ордерами.

Путін сам зізнався

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд уже видав ордери на арешт Владіміра Путіна та уповноваженої у справах дітей Марії Львової-Бєлової у справі про депортацію українських дітей. Тоді обоє фактично зізналися у скоєному під час зустрічі, яку транслювало російське телебачення.

Після заколоту Пригожина та його найманців, Владімір Путін визнав той факт, що терористичну організацію "Вагнера" фінансував російський уряд. таким чином прокурори МКС цілком можуть розслідувати злочини терористів, серед яких вбивства цивільних та страти військовополонених, крізь призму того, що "Вагнера" отримував гроші з російського бюджету за сприяння Путіна.

Чи видасть Гаага ще один ордер на Путіна – невідомо. Однак визнання фінансування терористів, які відзначилися не тільки в Україні, але й в африканських державах, це серйозна справа. До заколоту терористів на чолі з Пригожиним, Путін заперечував будь-яку підтримку з боку держави для приватних військових компаній, таких як "Вагнера".