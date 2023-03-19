Кількість звинувачень Путіна зростатиме, – російський опозиціонер про ордер на арешт

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Це рішення ухвалили через незаконну депортацію дітей з тимчасово окупованих територій з України до Росії. З часом звинувачень проти Путіна буде ще більше.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він порівняв цю ситуацію з тим, як в різних країнах ловлять ватажків мафії.

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Згодом звинувачень буде ще більше

Як наголосив Гудков, в країнах Заходу часто затримують ватажків мафії на "другосортних" злочинах на кшталт організації контрабанди, торгівлі наркотиками тощо. Часто дуже складно довести провину за "основною діяльністю".

Тому зловмисників ловлять на другорядних злочинах, а вже потім посилено працюють над новими звинуваченнями. Таке саме буде і з Владіміром Путіним.

Поки створюють трибунал, передають десятки тисяч свідчень про війну, а експерти-юристи шукають юридичний зв'язок Путіна з війною, щоб звинуватити його у воєнних злочинах… І тут Путін виходить на екран і фактично публічно заявляє про депортацію дітей. Це ж явка з повинною,

– зазначив Гудков.

Путін буквально себе підставив. А самі звинувачення з часом лише наростатимуть. Він став гіпертоксичним "ізгоєм", з яким ніхто не буде вести перемовини.

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Як переконаний Гудков, це ще чудовий сигнал для російських еліт. Якщо хтось думав, що далі вийде якось співіснувати з режимом Путіна, то зараз варіантів вже немає.

Це ще сигнал для еліт. Щось на кшталт – люди, з вашим все зрозуміло і з вами теж, якщо ви продовжите його підтримувати. Камер в Гаазі вистачить на всіх. Це може спровокувати розкол серед еліт, про який багато говорили,

– вважає Гудков.

Ордер на арешт Путіна: коротко