Вони самі ж зафіксували свої злочини на камеру: чому МКС почав саме з депортації дітей

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна через його причетність до викрадення українських дітей. Очевидно, що це не єдиний злочин диктатора, але його було найлегше довести.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, інколи люди недооцінюють важливі новини, саме це сталось і в цьому випадку.

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Цю новину недооцінили

Михайло Шейтельман розповів, що відтоді як він почув від уповноваженої Росії з прав дітей Марії Львови-Бєлови про "всиновлення" дитини з Маріуполя, то одразу зрозумів, що ця людина прямо на камеру говорить про надзвичайно тяжкий злочин.

Ці люди зараз на камеру зафіксували злочин дуже масштабний, який доведений. Бо злочин у чому? Якщо ти взяв дитину, вкрав її та перевіз через кордон, по тяжкості злочину – це як міжнародний тероризм, у всіх паперах це все йде через кому: міжнародний тероризм, міжнародний трафік дітей,

– сказав Шейтельман.

Політтехнолог також зазначив, що в Росії відбувалась нарада у Путіна, тема якої був розподіл вкрадених дітей. Тоді перед російською пресою представниця структури, яка займається викраденням дітей заявила, що Владімір Путін особисто ухвалював рішення в яку область скільки викрадених дітей відправити.

Тобто він керує міжнародною організацією з торгівлі дітьми. Нікуди цього не подіти й нікуди це заховати,

– підкреслив Михайло Шейтельман.

Окрім телевізійних доказів, політтехнолог зазначив, що Єльський університет провів дослідження, в якому було визначено 6 тисяч дітей, яких росіяни забрали від батьків до концтаборів на території Росії.

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За словами Шейтельмана, це ще один вагомий доказ, оскільки це навіть не покази свідків, а ціле наукове дослідження. Він додав, що інші злочини Путіна проти України та її громадян потрібно більш детально доводити.

Інші злочини потребують часу на розслідування

"Зараз приїхали слідчі, криміналісти з Франції й вони цим займаються. Тому наші суди засуджують цих людей один за одним. Там є очні та заочні вироки навіть серед тих, хто потрапив у полон", – сказав політтехнолог.

Він сказав, що, до прикладу, українці розуміють, що віддавав наказ скоювати злочини в Бучі віддавав Путін, але для міжнародного слідства повинні бути реальні докази, а розслідування може зайняти багато часу.

Михайло Шетельман також назвав приклад, коли російська ракета влучає в житловий будинок. У цьому випадку можна довести провину льотчика, який це зробив, але важко зібрати докази щодо причетності командувача російських ВПС або головнокомандувача.

Саме з цих причин, на думку Шейтельмана, затягується слідство по інших категоріях російських злочинів, а щодо викрадень дітей було найшвидше зібрати докази.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна