Орел стискає двоголову гадюку: контррозвідка муралом та білбордами "привітала" дипломатів РФ
Навпроти дипломатичних представництв Росії у Києві, Одесі та Львові встановили рекламні щити, а в Харкові з’явився мурал. Всюди зображена символіка контррозвідки, зокрема, орел стискає двоголову гадюку. Так з Днем Росії, який відзначається 12 червня, українські контррозвідники привітали дипломатів РФ.
Фото та відео білбордів та муралу опублікував у телеграмі журналіст Андрій Цаплієнко.
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Привітання з прозорим натяком, враховуючи, що російські диппредставництва – це легальний "дах" для агентури ФСБ і ГРУ у нашій країні,
– написав Цаплієнко.
Що відомо про привітання контррозвідки з натяком
- У Харкові 10 червня з'явився мурал з символікою контррозвідки навпроти російського генконсульства.
- А 11 червня майже одночасно у Києві, Львові та Одесі встановили білборди з гербом контррозвідки біля консульств РФ у цих містах.
У Харкові з’явився мурал з символікою контррозвідки: дивіться відео
Білборд з гербом контррозвідки у Києві: Фото і відео Андрія Цаплієнка