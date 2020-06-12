Навпроти дипломатичних представництв Росії у Києві, Одесі та Львові встановили рекламні щити, а в Харкові з’явився мурал. Всюди зображена символіка контррозвідки, зокрема, орел стискає двоголову гадюку. Так з Днем Росії, який відзначається 12 червня, українські контррозвідники привітали дипломатів РФ.

Фото та відео білбордів та муралу опублікував у телеграмі журналіст Андрій Цаплієнко.

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Привітання з прозорим натяком, враховуючи, що російські диппредставництва – це легальний "дах" для агентури ФСБ і ГРУ у нашій країні,

– написав Цаплієнко.

Що відомо про привітання контррозвідки з натяком

У Харкові 10 червня з'явився мурал з символікою контррозвідки навпроти російського генконсульства.

10 червня з'явився з символікою контррозвідки навпроти російського генконсульства. А 11 червня майже одночасно у Києві, Львові та Одесі встановили білборди з гербом контррозвідки біля консульств РФ у цих містах.

У Харкові з’явився мурал з символікою контррозвідки: дивіться відео

Білборд з гербом контррозвідки у Києві: Фото і відео Андрія Цаплієнка