Як живеться в орендованому житлі українцям та європейцям

За останні вісім місяців питання оренди житла стало як ніколи актуальним. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

У березні та серпні цього року ми зафіксували рекордні 3,4 мільйона та 2,9 мільйона відгуків на оголошення. А в порівнянні з минулим роком активність українців у третьому кварталі 2022 року збільшилася на 20%.

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Для значної частини людей у світі оренда – звична річ, а багато європейців взагалі живуть в орендованому житлі все життя. Як влаштований ринок оренди в країнах Європи, що ми можемо перейняти для себе, а які моменти в нашій країні навіть зручніші для орендаря, – розповім детальніше.

Німеччина: закон на боці орендаря

У Німеччині культура оренди житла сформована чи не на найвищому рівні серед європейських країн. У 2021 році аналітики підрахували, що 64% німців винаймають помешкання. Та й загалом протягом останніх десяти років відсоток домовласників злегка знизився. Це, безумовно, свідчить про зручність моделі оренди в країні.

По-перше, орендарі в Німеччині відчувають захист з боку закону. Наприклад, власник житла не має права просто так виселити своїх мешканців. Крім того, регулюється і те, на скільки можна підняти орендну плату.

По-друге, орендувати економічно вигідно. Середня вартість оренди в Німеччині становить трохи менше тисячі євро, однак ціни можуть відрізнятися в залежності від міста. Загалом же німці витрачають приблизно 30% свого доходу на житло, тоді як у середньому по Європі цей показник становить 40%.

До того ж, покупка власного помешкання навіть для забезпечених громадян є складним завданням, адже ціни з року в рік зростають. Так, вартість купівлі житла в першій половині 2021 року зросла на 8% у порівнянні з другою половиною 2020 року. Найгостріше це питання традиційно стоїть у великих містах. Тож ці фактори разом із комфортною та стабільною моделлю оренди роблять винаймання помешкання зручним форматом та стилем життя багатьох німців.

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Франція: складна правова система

У Франції співвідношення тих, хто орендує, і тих, хто живе у своєму помешканні, є майже однаковим, хоча орендарів, все ж, дещо менше: 47% проти 50%. При цьому, ціни на оренду є близькими до німецьких. До прикладу, середня місячна плата за помешкання в Парижі становить приблизно 1 000 євро.

Однак французька модель оренди відрізняється своєю складністю. Вона полягає у великій кількості правових документів, які необхідно заповнити, перш ніж заїхати в орендоване помешкання. Для початку важливо підтвердити, чи нерухомість мебльована, тобто має все необхідне для того, щоб одразу заїхати та жити. Переважно термін оренди такого помешкання має становити від одного року та вважається короткостроковим. Немебльовані квартири, навпаки, здають переважно строком від трьох років.

Ще одним важливим пунктом оренди у Франції є підтвердження своєї професійної діяльності (трудовий договір, довідка від роботодавця, студентський квиток тощо) та фінансової спроможності (платіжні відомості за останні три місяці). Можливо, вам також доведеться надати інформацію про поручителя. Він зазначається в договорі та повинен внести місячний платіж, якщо ви не зможете сплатити орендну плату.

Крім того, у Франції існує обов'язкове страхування квартири, яке також може фіксуватися в угоді. Так, під час першої орендної плати ви маєте показати орендодавцю страховий поліс і згодом показувати його кожного року після поновлення. Відмова від страховки може розцінюватися навіть як підстава для розірвання стосунків між сторонами.

Тим не менше, французькі орендарі також добре захищені законом. Наприклад, орендну плату за немебльоване житло дозволено підвищувати лише на погоджений урядом індекс, а просити з'їхати можна мінімум за шість місяців. Більше того, заборонено виселяти мешканців взимку. Так зване "зимове перемир'я" (la trêve hivernale) діє протягом п'яти місяців з 1 листопада до 1 квітня.

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Велика Британія: орендувати стало вигідніше, ніж купувати

А от у Великій Британії відсоток орендарів дещо нижчий, ніж у попередніх двох країнах. У 2021 році співвідношення становило 44% проти 56%. Однак цей показник збільшувався впродовж останніх років, оскільки вартість покупки власного житла постійно зростає.

Так, починаючи з 2015 року орендувати стає дедалі вигідніше, ніж купувати своє. І це при тому, що орендна плата у Сполученому Королівстві є однією з найвищих серед країн Європи. Наприклад, середня вартість житла в Лондоні становить понад 1 800 фунтів стерлінгів.

Для того, щоб орендувати у Великій Британії, також необхідно підтвердити своє працевлаштування, фінансову спроможність та право на проживання в країні. Однак терміни дії договору близькі до загальноприйнятих в Україні. Переважно це шість місяців або ж один рік. Також важливо прописати періодичність та розмір підвищення орендної плати.

До того ж, у Британії прийнято проводити обов'язкові перевірки безпеки всіх комунікацій з боку орендодавця. Тобто перед тим, як пропонувати вам житло, власник має надати останні протоколи перевірки газової, електро- та пожежної безпеки. Крім того, забезпечити димову сигналізацію та надати інформацію стосовно енергоефективності помешкання.

А от попередження про виселення регулюється владою відповідно до причини. У країні існує офіційне ранжування. Скажімо, якщо орендар не платить за житло, власник має право виселити його впродовж двох тижнів. Якщо ж орендодавець сам планує заїхати в помешкання, то має попередити за два місяці.

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А що в Україні

За результатами нашого опитування серед користувачів OLX, після 24 лютого в країні побільшало орендодавців: понад 17% господарів почали здавати в оренду житло вже після повномасштабного вторгнення.

Однак у порівнянні з передовими країнами Європи культура оренди в Україні та правовий захист сторін ще перебувають на етапі становлення. Попри схожі механізми пошуку житла та узгодження нюансів перед винайманням, все ж українські орендарі поки не мають таких гарантій, які б обіцяли стабільне довгострокове проживання у вподобаному помешканні та впевненість у тому, що власник раптово не повідомить про виселення.

З іншого боку, самі господарі окрім грошової застави не мають гарантій, що мешканці не з'їдуть без попередження або ж не завдадуть збитків у квартирі. Здебільшого успіх оренди залежить від міжособистісної комунікації орендаря з орендодавцем.

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Водночас перевагою українського ринку оренди є його динамічність, адже більша кількість людей знаходять оселю на довгий період у доволі короткі строки. Це підтверджують і факти: 40% опитаних нами орендарів знайшли помешкання за декілька днів, ще 33% знадобилося від двох до чотирьох тижнів.

З одного боку, така оперативність можлива через відсутність бюрократичних моментів. З іншого – через доступні онлайн-інструменти (електронні реєстри для перевірки документів, різноманіття пропозицій на онлайн-майданчиках тощо), які дозволяють швидко перевірити як юридичний статус квартири, так і детально ознайомитися з її фактичними особливостями. Наприклад, завдяки якісним фото та відео оглядам.

Підсумовуючи, хочу сказати, що в перспективі розробка правових гарантій для всіх сторін ринку оренди та вже наявний високий рівень цифровізації нашої держави однозначно сприятимуть тому, що модель оренди нерухомості в Україні має всі шанси стати однією з найкращих у Європі.

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