Орендодавець, який завищує ціну за помешкання – мародер, – Садовий звернувся до львів'ян
Джерело:телеграм-канал Андрія Садового
Українці зі східної України вимушені тікати від війни на західну територію. Через це багато людей шукають нові домівки, зокрема – у Львові.
Імена мародерів зроблять публічними
Мер Львова Андрій Садовий звернувся до львів'ян. Він закликав орендодавців не завищувати ціни на помешкання.
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Садовий заявив, що ціни на проживання у Львові мають залишатись такими, як були у довоєнний час.
Орендодавець чи готельєр, який виставляє завищену ціну за помешкання – мародер!,
– сказав міський голова Львова.
Садовий закликав повідомляти про випадки завищення цін на гарячу лінію міста – 1580. Він розповів, що всі випадки перевірять і складуть список мародерів, які будуть у публічному доступі.
Окрім того, мер запевнив, що дані будуть передані в СБУ.
Дивіться відео звернення Садового
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