Рада Україна-НАТО обговорила удар "Орешником": чи вплине це на підтримку Києва

На зустрічі Ради Україна-НАТО на рівні послів, що відбулася 26 листопада, обговорили запуск Росією експериментальної балістичної ракети "Орешник" по Дніпру. Представники Альянсу засудили атаку.

Повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу НАТО. Водночас у НАТО наголосили, що застосування таких ракет не змінить хід війни та не вплине на рішучість союзників продовжувати підтримку України.

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Що обговорили на Раді Україна-НАТО

У вівторок, 26 листопада, під час засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів обговорили запуск Росією експериментальної балістичної ракети середньої дальності по Дніпру, що стався минулого тижня.

На зустрічі, яка відбувалася у форматі відеоконференції, виступили представники українського військового командування. Учасники зустрічі, як зазначається, підтвердили свою незмінну підтримку України.

Атака, яка була спрямована на Дніпро, розглядається як чергова спроба Росії тероризувати цивільне населення в Україні і залякати тих, хто підтримує Україну, яка захищається від незаконної і неспровокованої агресії Росії,

– зауважили в Альянсі.

Там також нагадали, що їхня попередня позиція залишається незмінною і застосування Росією експериментальної балістичної ракети не вплине на перебіг війни та не послабить підтримку України з боку союзників НАТО.

Якими були підсумки зустрічі

Посол Литви при НАТО Девідас Матуліоніс у коментарі "Радіо Свобода" розповів, що підсумком зустрічі стало те, що Альянс буде продовжувати нарощувати свою підтримку України і Путіну не вдасться залякати їх.

Обговорювали також подальшу військову підтримку, творчі рішення в цьому плані – що можна зробити більше, зробити швидше,

– додав Матуліоніс.

Місія України при НАТО повідомила, що до онлайн-засідання Ради долучилися начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов і виконувач обов’язків командувача Повітряних сил Анатолій Кривоножко. Вони поінформували союзників про новий тип озброєння, застосований Росією.

"Українська сторона підкреслила, що цей удар був спрямований на залякування союзників і був спробою вплинути на їхню рішучість продовжувати підтримку України. У такий спосіб Росія намагається вплинути на окремих союзників, щоб ті переглянули рішення щодо надання дозволу на використання Україною далекобійної зброї для ударів по військових об’єктах на території Росії", – заявили в дипломатичному представництві.

За повідомленням місії, країни-члени НАТО запевнили, що жодні агресивні дії Росії не змінять їхньої підтримки України. Учасники зустрічі наголосили, що найкращою відповіддю на цю атаку є прискорення та збільшення постачання озброєння та військової допомоги Україні.