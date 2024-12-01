Путін підіймає ставки: чи наважиться він на удар по вищому керівництву України

Владімір Путін погрожує вдарити по Києву новим ракетним комплексом "Орешник". Російська пропаганда навіть називала дату атаки – 30 листопада 2024 року, а ціллю – центри ухвалення рішень.

Російський опозиціонер Марк Фейгін зауважив 24 Каналу, що такими "цілями" не є урядові будівлі, банки, підприємства. Путін дуже хоче вбити когось з вищого українського керівництва.

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На кого спрямоване залякування

"За час повномасштабної війни Росія вже зробила все, що могла. Вони вдарили по найбільших підприємствах, використали ракети середньої дальності, поступово руйнують критичну інфраструктуру України", – розповів Марк Фейгін.

Все це Путін вже спробував. Ба більше, у Кремлі з самого початку заявляли, що мають дві цілі – критичну інфраструктуру й центри ухвалення рішень. Під цим можна припустити, що мовиться про політичне керівництво України.

Політична верхівка не погоджується на капітуляцію, продовжує опір. У цій ситуації Путіну потрібно підіймати ставки. А як це зробити, якщо удари по енергетиці вже були? По атомній станції ще не прийшов час, а по центрах ухвалення рішень йому дуже хотілося б,

– зауважив російський опозиціонер.

Очільник Кремля міг би наважитися на подібні удари, хоча зрозуміло, що Президент України точно має посилену охорону. Тому будь-які атаки не будуть успішними. Отже, погрози Путіна про застосування "Орешника" можна вважати черговою спробою залякування.

Тому росіяни одночасно готуються до чогось, але й продовжують своє залякування. Цілком зрозуміло, що у випадку застосування ядерної зброї врятуватися їм точно не вийде.