"Чи існують вони взагалі?": експерти виявили сумнівний нюанс у розміщенні "Орешника" у Білорусі
- Міноборони Росії заявило, що ракетний комплекс "Орешник" розміщено на бойовому чергуванні в Білорусі.
- Експерти висловлюють сумніви щодо цього, оскільки пускових установок не показали на відео, опублікованому з авіабази.
У Міноборони Росії заявили, що "Орешник" заступив на бойове чергування у Білорусі. А ще показали відео із бронеавтомобілем "Патруль" та тягачем МЗКТ-7930 із кузовом.
Водночас, як насправді виглядає пускова установка "Орешника", досі невідомо. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Важливі історії".
Дивіться також Нова загроза від "Шахедів": хто і як атакував український поїзд біля Коростеня і чи причетна Білорусь
Чи справді "Орешник" розмістили у Білорусі?
Комплекс нібито розмістили на колишній авіабазі "Кричів-6" на сході Білорусі.
Там уже з'явився "залізничний перевалковий пункт військового призначення", яким можуть доставлятися ракети, їх мобільні пускові установки та інші компоненти. Наприкінці злітно-посадкової смуги також залили бетонний майданчик та засипали його землею — аналітики вважають, що це є "замаскованою точкою запуску".
Раніше білоруські журналісти показали нібито модель "Орешника" у кабінеті Лукашенка, але невідомо, чи вона відповідає дійсності.
Видання зазначає, що передня частина цієї моделі схожа на тягач МЗКТ-7930, але задня частина, в якій модель несе ракети, не відповідає тому, що показали на відео.
МЗКТ-7930 дійсно використовують для перевезення "Іскандерів", "Балів", "Бастіонів", "Ураганів" тощо.
"Однак МЗКТ-7930 може бути й машиною забезпечення, як у випадку з ракетним комплексом стратегічного призначення "Тополь-М"", – додають у "Важливих історіях".
Тож експерти висловлюють сумніви. Кажуть, що пускових у відео не показали, тож виникає питання, чи є вони взагалі.
До слова, заява росіян про "Орешник" у Білорусі з'явилася після того, як вони звинуватили Україну у нальоті БпЛА на резиденцію Путіна на Валдаї.
"Орешник" у Білорусі: що ще відомо
Володимир Зеленський заявив, що Україна знає місце розміщення "Орешника" у Білорусі та передає цю інформацію партнерам.
Він також зазначив, що фіксується посилення контактів Росії з суб'єктами в Китаї, які можуть надавати дані космічної розвідки для ударів по Україні.
Лукашенко стверджував, що Білорусь може отримати максимум 10 цих ракетних комплексів.