"Місця дислокації готові": Лукашенко хоче розмістити "Орешнік" у Білорусі

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко захоплено прокоментував удар ракетою "Орешнік" по Дніпру. Він хотів би бачити цю зброю на території Білорусі.

Мінськ вже роздумує як обзавестися ракетою "Орешнік" на своїй землі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в ефірі білоруського пропагандистського телеканалу.

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Лукашенко забажав "Орешнік" на території Білорусі

Лукашенко заявив, що "Орешнік" вже "охолодив" тих, "хто довів світ до грані третьої світової", тобто, на його думку, – Захід.

Білоруський диктатор похвалив російську зброю, описавши її як "неядерну, але за потужністю співставну з ядерною". Він зазначив, що вона таким чином не забруднює радіацією середовище.

Це такий вплив сильний на так зване світове товариство, особливо тих, хто вважав, що все обійдеться. Не обійдеться,

– заявив Лукашенко.

Він погодився із "журналістом", що це покращить оборону "Союзної держави" та вже поговорив з Путіним про розміщення такої зброї в Білорусі. За його словами, місця дислокації готові, питання лише "коли". Путін обіцяв йому "подумати".