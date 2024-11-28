"Підбираємо цілі": Путін погрожує серією ударів по Україні "Орешником"

Владімір Путін знову почав погрожувати Україні ударами "Орешника". За його словами, ціллю можуть стати центри прийняття рішень в Києві.

Повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ. Також глава Кремля повідомив, що зараз Генштаб та Міноборони Росії "підбирають цілі" для удару.

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Які заяви зробив Путін

За словами Путіна, в Росії буцімто є декілька "Орешників", які готові до застосування. Він додав, що Генштаб та Міноборони наразі обирають цілі для удару новою балістичною ракетою по території України.

Центри прийняття рішень у Києві можуть стати цілями для "Горішника",

– заявив російський диктатор.

Він зазначив, що в разі масового застосування "Орешника" потужність удару можна буде порівняти із застосуванням ядерної зброї.

"Росія розпочала серійне виробництво "Орешника", – повідомив Путін.

Водночас патріарх Кіріл заявив, що новий російський комплекс став справжньою "стоп-машиною". Він також подякував розробникам нової балістичної ракети.

"Потрібно дякувати нашим вченим, які створюють неймовірну зброю, фантастичну зброю, вводячи в подив і якийсь кошмар тих західних стратегів, які думають військовою силою здолати Росію", – заявив Кіріл.