У ГУР оцінили ймовірність атаки Росії "Орешником": чого очікувати українцям

Росія вже застосувала всі види зброї проти України, але загроза нових атак зберігається. У ГУР попереджають про небезпеку та підступність росіян.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Черняка в ефірі телемарафону. За його словами, російські війська вже застосували всі види озброєння, якими володіють, але небезпека нових ударів не зменшилася.

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Росія не відмовляється від нових ударів

Черняк наголосив, що Росія продовжує дотримуватися підступної тактики, тому ризик нових ударів зберігається.

Не варто недооцінювати противника, особливо з огляду на те, що від керівництва Росії можна очікувати будь-яких дій,

– підкреслив представник ГУР.

Він закликав українців бути пильними, уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Що відомо про "Орешнік"

"Орешнік" – це одна з можливих тактик, які Росія може застосувати для нових атак. У ГУР вказують, що ворог здатний до раптових і непередбачуваних дій, які вимагають від українців максимальної обачності.

До слова, іноземні ЗМІ повідомляють, що Росія може знову використати ракету "Орешник" вже на цих вихідних.