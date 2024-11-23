Росія може повторити запуск "Орешника" найближчим часом, – ISW

Напередодні Росія завдала удару по Дніпру із системи "Орешник". Втім, вже зовсім скоро Кремль може повторити запуск нової ракети.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW. Аналітики зазначили, що повторний запуск може відбутися 23 – 24 листопада.

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Росія може знову запустити ракету "Орешник"

У Інституті вивчення війни розповіли, що Росія може здійснити додаткові випробувальні запуски подібних на "Орешник" балістичних ракет найближчими днями, прагнучи досягти аналогічного риторичного ефекту.

За повідомленнями російських джерел, 23 – 24 листопада планується закриття частини повітряного простору для проведення ракетних випробувань, хоча точний тип ракети, що випробовується, поки не розкривається.

Аналітики також зауважили, що заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький 22 листопада попередив, що у Росії, ймовірно, є у розпорядженні до 10 ракет типу "Орешник" і що Кремль, можливо, в майбутньому буде проводити тести усіх цих ракет.