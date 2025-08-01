Володимир Путін знову взявся лякати світ своєю "диво-ракетою" – "Орешником". Російський диктатор стверджує, що цей комплекс уже нібито надійшов до війська.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що заявив Путін про "Орешник"?

Володимир Путін заявив, що Росія нібито виробила перший серійний комплекс "Орешника" та першу серійну ракету.

І вона надійшла до війська. Тепер серія запрацювала,

– каже російський диктатор.

Окрім того, президент Росії зазначив, що білоруські військові спеціалісти, та російські "обрали місце для майбутніх позицій "Орешника"".

"І зараз триває робота з підготовки цих позицій. Тож, швидше за все, ми до кінця року це питання закриємо", – сказав Путін.

Як відреагували в Україні на заяви Путіна про "Орешник"?

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, реагуючи на заяви російського диктатора про "Орешник", зазначив, що такі заяви лише викликають сміх.

Про "Орешник" особливо смішно. Путін чомусь не каже, що другий пуск був невдалий і "Орешник" не полетів. А тут ціле серійне виробництво,

– заявив Коваленко.

До слова, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявляв, що Росія не застосовувала ракету "Орешник" проти України після удару по Дніпру в листопаді 2024 року. Тоді запуск ракети мав демонстративний характер для психологічного тиску.