Наближається щось невідоме, – Туск б'є на сполох через події з ударом новою російською ракетою

Дональд Туск заявив, що події останніх кількох десятків годин несуть загрозу глобального конфлікту. За словами глави польського уряду, він відчуває, що "наближається щось невідоме".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова прем'єр-міністра Польщі на зʼїзді Асоціації польських вчителів, яке передає Radio Zet. Туск говорив про удар ракетою, ймовірно, типу "Орешник" по Дніпру 21 листопада.

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Що сказав Туск про події з атакою Дніпра новою ракетою

Дональд Туск зазначив, що усі у світі зараз є свідками "історичної ситуації", у якій опинилася Польща та вся Європа. За словами прем'єр-міністра Польщі, війна Росії проти України вступає у вирішальну фазу.

Ми всі це знаємо, ми відчуваємо, що наближається щось невідоме. Ніхто з нас не знає кінця цього конфлікту. Втім, ми знаємо, що він набуває зараз дуже драматичних обрисів. Події останніх кількох десятків годин показують, що ця загроза справді серйозна та реальна у контексті глобального конфлікту,

– наголосив глава польського уряду.

Він також зауважив, що з драматичних подій російсько-української війни можна зробити важливий висновок, що "безпечними, сильними та стійкими є ті народи, які мають технологічну, інтелектуальну та креативну перевагу" щодо інших.

"Україна тримається головним чином тому, що український народ виявився креативним. Багато людей там змогли показати, на чому полягає перевага людей, підготовлених до викликів сучасності, також в часи таких драматичних подій, як війна", – зауважив Туск.

До слова, раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський назвав запуск по Дніпру міжконтинентальної російської балістичної ракети ще одним етапом ескалації війни проти України. А також дипломат зауважив, що зазвичай такі ракети несуть будь-яке озброєння.