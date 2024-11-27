Хоче конкретних рішень від НАТО: Зеленський назвав Рютте системи ППО для захисту від "Орешника"

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте обговорив конкретні потреби України. Зокрема, системи ППО, які здатні ефективно протидіяти новій російській балістичній ракеті "Орешник".

Повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського. Він також звернув увагу на необхідність реалізації рішень саміту НАТО у Вашингтоні.

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Що Зеленський запросив у Генсека НАТО

У середу, 27 листопада, Зеленський та Рютте обговорили посилення ППО України, щоб протидіяти новій балістичній ракеті "Орешник".

Я назвав конкретні системи ППО, які потрібні, які можуть спрацювати. Ці системи ППО є у партнерів,

– наголосив Зеленський.

Президент також підкреслив, що рішення саміту НАТО у Вашингтоні щодо постачання систем ППО та іншої допомоги для фронту досі залишаються невиконаними в повному обсязі.

"Ми очікуємо цього, і це значно впливає на мотивацію, на моральний стан наших людей", – зауважив він.

Президент України зазначив, що дозвіл на далекобійні удари по військових об'єктах у Росії вже дав позитивний результат, проте наголосив на необхідності зберігати та посилювати тиск на Росію на всіх рівнях.

"Обговорили контакти з партнерами – з Америкою та іншими, – нашу скоординовану роботу з ними заради виконання того, про що ми вже домовлялись, і заради потрібного додаткового посилення – і військового, і політичного. Зокрема, заради запрошення України в НАТО", – підсумував Зеленський.