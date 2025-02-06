"Орешник" вдруге запустили по Україні, та ця ракета вибухнула у Росії, – Forbes

Російська армія 6 лютого могла вдруге запустити свій "Орешник" по Україні. Однак ця ракета, ймовірно, впав та вибухнув на території країни-агресорки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes. Попередній удар "Орешником" по Україні припав на 21 листопада 2024 року.

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Куди росіяни планували запустити "Орешник" вдруге

Журналісти написали, що через майже три місяці після першого пуску росіяни, як повідомляється, запустили ще одну ракету типу "Орешник" по Україні. Цього разу зброя, очевидно, була націлена на Київ.

У виданні наголошують, що по всій Україні завили сирени повітряної тривоги, а жителі столиці почали шукати укриття. Але далі… нічого не відбулося.

Зокрема, у Києві не було вибухів та не було жодних ударів.

За словами українського воєнного кореспондента Кирила Сазонова, "Орешник" далеко від Росії не полетів. Повідомляється, що ця ракета вийшла з ладу та вибухнула на території Росії.

Водночас журналісти підкреслюють, що поки що неможливо незалежно підтвердити невдалий пуск другого "Орешника". Однак цей інцидент з ракетою не був би дивиною.

Як пише видання, невдалий запуск "Орешника" не лише позбавив загрози киян і українських лідерів, але також мав ефект на Кремль. Це показує, що ракета у прямому сенсі "зброя терору", призначена для того, щоб налякати набагато більше людей, ніж поранити або вбити. Попри це, загроза від "Орешника" все ж нікуди не дівається, що також слід враховувати.

Варто також зазначити, що тим часом моніторингові пабліки, зокрема телеграм-канал Monitor пише, що підтверджена інформація про запуск 6 лютого балістичної ракети середньої дальності "Кедр", та її падіння на території Росії – відсутня.

До слова, по всій Україні дійсно оголошували повітряну тривогу 6 лютого через загрозу пуску балістичної ракети з Капустиного Яру. Пізніше Повітряні сили писали про загрозу для Дніпропетровської області.

Раніше 21 листопада Росія запустила по Дніпру свою "нову" балістичну ракету типу "Орешник". Після цього російський диктатор Владімір Путін взявся погрожувати як Україні, так і західним партнерам новим запуском цієї ракети.