Помер глава одного з департаментів Львівської ОВА: смерть спричинила тяжка хвороба
17 грудня помер керівник департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації Орест Гринів. Йому було 38 років.
Смерть посадовця спричинила важка хвороба. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.
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Що відомо про Ореста Гриніва
Орест Гринів працював у Львівській ОВА з 2019 року. З вересня 2024 року він очолював департамент економічної політики.
Світла людина. Природжений лідер, який завжди був прикладом для інших, об'єднував навколо себе колег і друзів, надихав своєю працелюбністю та відданістю справі. Той, за яким йшли інші, кому довіряли й кого поважали. Відповідальний, мудрий і щирий,
– висловився про загиблого Козицький.
Наразі інформації про те, де прощатимуться з Орестом Гринівим немає.
Нагадаємо, що 17 грудня помер 41-річний колишній голова Хмельницької ОВА Дмитро Габінет. Прощання з ним відбудеться 18 грудня у Хмельницькій міській ритуальній службі.