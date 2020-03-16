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      Ви блокуєте не трибуну, а життя України, – Зеленський звернувся до Ради через карантин

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Фото 24 каналу

      Усі органи державної влади України мають працювати в звичайному режимі під час карантину проти поширення коронавірусу Covid-19. Особливо це стосується Верховної Ради, яка ухвалює важливі для держави закони.

      Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого звернення до українців. За його словами, у звичайному режимі мають працювати органи держвлади, заклади охорони здоров’я, правоохоронні органи та парламент.

      Важливо: Зеленський закликав Кабмін ввести нові карантинні заходи через поширення коронавірусу: відео

      "На мою думку, зміна плану роботи Верховної Ради – недопустима. Зараз у ситуації світової пандемії та загрози глобальної фінансової кризи, парламент має ухвалювати життєвоважливі для економіки закони, впроваджувати податкову, земельну, трудову реформи, призначити міністрів економіки та енергетики, генерального прокурора", – наголосив Зеленський.

      Глава держави пояснив, що реалізація реформ у державі допомагає економіці. Тому народні обранці мають продовжувати працювати на благо країни.

      Швидкі реформи – це швидка допомога для економіки. Без них – економічна кома. І це не питання. Це відповідь. У такі часи, всі народні депутати мають усвідомити відповідальність. У такі часи, ви блокуєте не трибуну – ви блокуєте життя України,
      – додав президент.

      Також Зеленський доручив Кабміну, головам ОДА, місцевого самоврядування та керівникам підприємств забезпечити безперебійну роботу продуктових і побутових магазинів, заправок, аптек, банків та страхових компаній. 

      Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

       

      Головне про карантин в Україні:

      • Станом на 16 березня в Україні підтверджено 5 випадків зараження коронавірусом. На жаль, одна людина з Житомирської області померла. Ще 4 випадки зареєстровано в Чернівецькій області. Окрім того, 9 зразків біоматеріалу досліджують.
      • По всій території України оголосили 12 березня карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року.
      • Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.
      • Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.

      Карантин в Україні
      Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Володимир Зеленський Новини України Законодавство Верховна Рада Новини політики
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