Ви блокуєте не трибуну, а життя України, – Зеленський звернувся до Ради через карантин
Усі органи державної влади України мають працювати в звичайному режимі під час карантину проти поширення коронавірусу Covid-19. Особливо це стосується Верховної Ради, яка ухвалює важливі для держави закони.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого звернення до українців. За його словами, у звичайному режимі мають працювати органи держвлади, заклади охорони здоров’я, правоохоронні органи та парламент.
Важливо: Зеленський закликав Кабмін ввести нові карантинні заходи через поширення коронавірусу: відео
"На мою думку, зміна плану роботи Верховної Ради – недопустима. Зараз у ситуації світової пандемії та загрози глобальної фінансової кризи, парламент має ухвалювати життєвоважливі для економіки закони, впроваджувати податкову, земельну, трудову реформи, призначити міністрів економіки та енергетики, генерального прокурора", – наголосив Зеленський.
Глава держави пояснив, що реалізація реформ у державі допомагає економіці. Тому народні обранці мають продовжувати працювати на благо країни.
Швидкі реформи – це швидка допомога для економіки. Без них – економічна кома. І це не питання. Це відповідь. У такі часи, всі народні депутати мають усвідомити відповідальність. У такі часи, ви блокуєте не трибуну – ви блокуєте життя України,
– додав президент.
Також Зеленський доручив Кабміну, головам ОДА, місцевого самоврядування та керівникам підприємств забезпечити безперебійну роботу продуктових і побутових магазинів, заправок, аптек, банків та страхових компаній.
Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео
Головне про карантин в Україні:
- Станом на 16 березня в Україні підтверджено 5 випадків зараження коронавірусом. На жаль, одна людина з Житомирської області померла. Ще 4 випадки зареєстровано в Чернівецькій області. Окрім того, 9 зразків біоматеріалу досліджують.
- По всій території України оголосили 12 березня карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року.
- Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.
- Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу