Ви блокуєте не трибуну, а життя України, – Зеленський звернувся до Ради через карантин

Усі органи державної влади України мають працювати в звичайному режимі під час карантину проти поширення коронавірусу Covid-19. Особливо це стосується Верховної Ради, яка ухвалює важливі для держави закони.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого звернення до українців. За його словами, у звичайному режимі мають працювати органи держвлади, заклади охорони здоров’я, правоохоронні органи та парламент.

Важливо: Зеленський закликав Кабмін ввести нові карантинні заходи через поширення коронавірусу: відео

"На мою думку, зміна плану роботи Верховної Ради – недопустима. Зараз у ситуації світової пандемії та загрози глобальної фінансової кризи, парламент має ухвалювати життєвоважливі для економіки закони, впроваджувати податкову, земельну, трудову реформи, призначити міністрів економіки та енергетики, генерального прокурора", – наголосив Зеленський.

Глава держави пояснив, що реалізація реформ у державі допомагає економіці. Тому народні обранці мають продовжувати працювати на благо країни.

Швидкі реформи – це швидка допомога для економіки. Без них – економічна кома. І це не питання. Це відповідь. У такі часи, всі народні депутати мають усвідомити відповідальність. У такі часи, ви блокуєте не трибуну – ви блокуєте життя України,

– додав президент.

Також Зеленський доручив Кабміну, головам ОДА, місцевого самоврядування та керівникам підприємств забезпечити безперебійну роботу продуктових і побутових магазинів, заправок, аптек, банків та страхових компаній.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

Головне про карантин в Україні:

Станом на 16 березня в Україні підтверджено 5 випадків зараження коронавірусом. На жаль, одна людина з Житомирської області померла. Ще 4 випадки зареєстровано в Чернівецькій області. Окрім того, 9 зразків біоматеріалу досліджують.

По всій території України оголосили 12 березня карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року.

Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.

Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.



Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу