Організатор "тітушок" Майдану Крисін отримав нову підозру за дії у тюрмі

Організатор "тітушок" Майдану Юрій Крисін отримав нову підозру за місцем відбування покарання. Зловмисника підозрюють у тероризуванні в'язнів Торецької виправної колонії.
Джерело:"Громадське"
Речниця Департаменту стратегічних розслідувань Наталія Калиновська розповіла, що Крисін разом зі спільниками, серед яких були так звані "смотрящі", займалися протиправними діями.
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Зловмисники тероризували двох інших утриманців колонії, змушуючи їх дотримуватися "злодійських законів", підкорюватися злочинному впливу, конфліктувати з адміністрацією установи та збирати кошти в так званий "общак",
– розповіли у поліції.
Задля більшої переконливості, "авторитети" нанесли в'язням тілесні ушкодження.
Деталі
- За даними правоохоронців, у колонії Крисін відомий як "кримінальний авторитет" на прізвисько "Шкаф".
- Слідчі вже повідомили про підозри 4 "авторитетам". Їм інкримінують тероризування засуджених.
- Адвокат Крисіна Ігор Василенко заявив, що наразі не знає про цю ситуацію.
Хто такий Юрій Крисін
- У час Революції Гідності Крисін, відомий у кримінальних колах як "Шкаф", "Шрек" або "Криса", був організатором "тітушок".
- Саме "тітушки", підконтрольні Крисіну, брали активну участь у викраденнях і катуваннях героїв Майдану.
- У 2018 році Крисіна засудили за організацію нападу на журналіста видання "Вести" В'ячеслава Веремія. "Тітушки" забили його кийками.
- Окрім того, Крисін фігурує у справі про катування героїв Революції Гідності.