Організація kill-зон: на Сумщині призначили відповідального за фортифікації, – Сирський

На Північно-Слобожанському напрямку створили спеціальну групу з питань оборони Сумщини. Призначено посадову особу, яка буде відповідати за підготовку міст і громад до оборони, забезпечення ефективності системи інженерних загороджень на імовірних напрямках наступу ворога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Сирський призначив відповідального за фортифікації на Сумщині

Сирський наголосив, що оборона Сумщини – одне з головних завдань на сьогодні. У командуванні угруповання створили спеціальну групу. Першочергові завдання – зміцнення укріплень, нарощення системи інженерних та фортифікаційних загороджень.

Головнокомандувач заявив, що призначено посадову особу, яка буде безпосередньо відповідати за підготовку міст і громад Сумської області до оборони й забезпечення ефективності системи інженерних загороджень на імовірних напрямках наступу окупантів.

Також генерал повідомив про призначення заступника з питань інженерного фортифікаційного обладнання.

Сирський розповів, що проаналізував реальний стан справ безпосередньо в полях і лісах. Головком проінспектував напрямок фортифікацій, зокрема, в тій частині, за яку відповідають ОВА і ДССТ. Генерал наголосив, що робота триває, але її необхідно прискорювати, враховуючи вимоги сучасної війни.

Зведення додаткових фортифікаційних споруд, організація "kill-зон", побудова антидронових коридорів для захисту наших воїнів і забезпечення більш надійно логістики наших військ – очевидні завдання, які виконуються, але оперативність виконання таких завдань має стати значно більшою,

– заявив Сирський.

Також Головнокомандувач анонсував, що протягом визначеного терміну повернеться з перевіркою.