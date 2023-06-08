"Організація Об'єднаних Нікчем": в Києві молодь протестувала під офісом ООН – репортаж

Представники українських молодіжних організації провели акцію протесту 8 червня біля офісу представництва ООН в Україні проти бездіяльності цієї міжнародної організації.

Молодь вимагала визнати підрив окупантами Каховської ГЕС воєнним злочином та звинувачувала ООН у бездіяльності, інформує 24 Канал. Така реакція української молоді логічна, адже місія ООН не змогла адекватно відреагувати на катастрофу, яку спричинила Росія.

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Учасники акції прийшли з плакатами, на яких висловили чітку позицію: "Росія – терорист, підрив ГЕС – це воєнний злочин". "UNderwater", "Організація Об'єднаних Нікчем" і скандували "Геть Росію із ООН".



Молодь зібралась під стінами офісу ООН в Києві / Фото надані 24 Каналу учасниками акції



Українці обурені бездіяльністю міжнародної організації / Фото надані 24 Каналу учасниками акції

Протестувальники також принесли до представництва ООН книжки російською мовою. "Мова Росії – воєнні злочини", – написано на плакатах учасників акції.

Очевидно, протестувальники таким чином дорікнули ООН за те, що у день підриву Каховської ГЕС росіянами, вони у себе на офіційних сторінках вирішили нагадати, що 6 червня – день російської мови.



"Яка різниця, якою мовою" – іронічно пише на плакатах активістів / Фото надані 24 Каналу учасниками акції



Протестувальники кинули під Офіс книги російською мовою, аби показати зневагу до цієї мови / Фото надані 24 Каналу учасниками акції

Адже точно не таку реакцію у міжнародної організації мають викликати воєнні злочини росіян. Байдужість та бездіяльність місії обурлива.

У Києві під офісом ООН вимагали виключити Росію з організації: відео

У своїх виступах протестувальники вимагали в ООН зупинити екоцид, а також, принаймні прогнати Росію з ООН. Терористам не місце в організації миру. Це звучить як сюр!



Українці закликали ООН нарешті відкрити очі на те, що відбувається / Фото надані 24 Каналу учасниками акції

Більше кадрів з акції / Фото надані 24 Каналу учасниками протесту

Україна вимагає в ООН конкретних дій та рішень: відео

8 червня станом на 15:00 стало відомо, що Україна та Організація Об'єднаних Націй домовились про евакуацію місцевих мешканців з тимчасово окупованого Лівобережжя Херсонщини.