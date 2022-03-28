В орків добра частина снарядів не вибухає, – Кім пожалівся на "браковані трофеї"

Українські захисники регулярно збирають трофеї після боїв із російськими загарбники. Втім, миколаївські захисники скаржаться на їхню якість.

Про це розповів Віталій Кім, очільник Миколаївської ОВА. Він пояснив, що вперше розчарувався тим, що в окупантів повідбирали багато боєприпасів.

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Снаряд, яким поцілили у ворога, не розірвався

Кім пояснив, що українські військові 28 березня прицільним вогнем влучили в дуже дорогу машину ворога – прилетіло прямісінько у кабіну. Втім, снаряд не розірвався. З'ясувалося, що наші воїни стріляли тими снарядами, які раніше забрали у загарбників.

"Почав цікавитися: виявляється, що в орків добра третина снарядів не спрацьовує. Тепер думаємо, використувати їхні снаряди чи ні", – підсумував посадовець.

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Укроборонпром ремонтує трофейну техніку

Після того, як наші військові захоплюють ворожу техніку, її спочатку відправляють на ремонт, а потім на фронт – використовувати вже проти окупантів. "Латають" ці трофеї спеціалісти Укроборонпрому – вони мають все необхідне обладнання. Через війну проти України там перейшли на цілодобовий режим роботи.

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