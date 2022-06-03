"Орлан-10", танк та 4 гаубиці калібру 152 міліметри: втрати ворога на Півдні за 2 червня
Джерело:ОК "Південь"
На Півдні окупанти втратили безпілотник, танк, гаубиці та іншу техніку. Також ЗСУ знищили понад 20 російських окупантів.
Відповідну інформацію оприлюднили в оперативному командуванні "Південь". Такі дані станом на вечір 2 червня.
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Окупанти на Півдні втратили безпілотник, танк та іншу техніку
Під час спроби здійснити повітряну розвідку на Миколаївщині влучно збитий черговий "Орлан-10" противника,
– повідомили в ОК "Південь".
Додали також, що наші ракетно-артилерійські підрозділи та авіація Повітряних сил виконали вогневі завдання та здійснили авіаудари. Внаслідок цього російські окупанти втратили:
- 24 одиниці особового складу;
- 1 танк Т-72;
- 4 гаубиці калібру 152 міліметрів "Мста-Б";
- 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки.
Загроза атак з Чорного моря
У Чорному морі на виконанні завдань з блокування району, судноплавства і роботи портів перебувають 2 ракетних і 5 великих десантних кораблів (Росії – 24 канал). Тобто зберігається загроза і ракетних ударів, і висадки десанту,
– повідомило командування.
В ОК "Південь" закликали зберігати емоційну рівновагу й зосередженість, а також:
- дотримуватись правил та алгоритмів дій за сигналами тривог;
- не наражати себе на небезпеку;
- не бентежити фейковими повідомленнями;
- довіряти силам оборони й достовірним джерелам інформації.
Коротко про останні втрати ворога
- 2 червня Олексій Арестович розповів, що Збройні Сили України знищили російську батальйонну тактичну групу на Херсонщині. Сотні окупантів пішли за російським кораблем.
- Радник глави Офісу Президента додав, що російські окупанти щодня втрачають 300 – 350 одиниць особового складу. Окрім того, через погане медичне забезпечення кількість вбитих росіян більша, ніж поранених.
- У цей же день наші військовослужбовці на Донбасі відбили 5 атак ворога. На двох локаціях ще тривали бої. Проте ЗСУ вже знищили 5 танків, 3 артилерійські системи, 2 бойові броньовані машини росіян.
- Ба більше, українські військові на Сході знищили командно-спостережний пункт росіян. ЗСУ з допомогою артилерії вдалось знищити 8 одиниць ворожої техніки, 32 осіб з особового складу, 2 танки, 1 бойову машину піхоти, 1 бронетранспортер, 2 артилерійські системи, 1 міномет, 1 безпілотник.
- Станом на ранок 2 червня окупанти з 24 лютого втратили в Україні 30 850 одиниць особового складу. У війні проти України ворог втратив 1363 танки, 3354 бойових броньованих машин, 210 літаків, 175 гелікоптерів, 95 засобів ППО та багато іншої техніки.
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