"Орлан-10", танк та 4 гаубиці калібру 152 міліметри: втрати ворога на Півдні за 2 червня

На Півдні окупанти втратили безпілотник, танк, гаубиці та іншу техніку. Також ЗСУ знищили понад 20 російських окупантів.

Відповідну інформацію оприлюднили в оперативному командуванні "Південь". Такі дані станом на вечір 2 червня.

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Окупанти на Півдні втратили безпілотник, танк та іншу техніку

Під час спроби здійснити повітряну розвідку на Миколаївщині влучно збитий черговий "Орлан-10" противника,

– повідомили в ОК "Південь".

Додали також, що наші ракетно-артилерійські підрозділи та авіація Повітряних сил виконали вогневі завдання та здійснили авіаудари. Внаслідок цього російські окупанти втратили:

24 одиниці особового складу;

1 танк Т-72;

4 гаубиці калібру 152 міліметрів "Мста-Б";

4 одиниці броньованої та автомобільної техніки.

Загроза атак з Чорного моря

У Чорному морі на виконанні завдань з блокування району, судноплавства і роботи портів перебувають 2 ракетних і 5 великих десантних кораблів (Росії – 24 канал). Тобто зберігається загроза і ракетних ударів, і висадки десанту,

– повідомило командування.

В ОК "Південь" закликали зберігати емоційну рівновагу й зосередженість, а також:

дотримуватись правил та алгоритмів дій за сигналами тривог;

не наражати себе на небезпеку;

не бентежити фейковими повідомленнями;

довіряти силам оборони й достовірним джерелам інформації.

Коротко про останні втрати ворога

2 червня Олексій Арестович розповів, що Збройні Сили України знищили російську батальйонну тактичну групу на Херсонщині. Сотні окупантів пішли за російським кораблем.

Радник глави Офісу Президента додав, що російські окупанти щодня втрачають 300 – 350 одиниць особового складу. Окрім того, через погане медичне забезпечення кількість вбитих росіян більша, ніж поранених.

У цей же день наші військовослужбовці на Донбасі відбили 5 атак ворога. На двох локаціях ще тривали бої. Проте ЗСУ вже знищили 5 танків, 3 артилерійські системи, 2 бойові броньовані машини росіян.

Ба більше, українські військові на Сході знищили командно-спостережний пункт росіян. ЗСУ з допомогою артилерії вдалось знищити 8 одиниць ворожої техніки, 32 осіб з особового складу, 2 танки, 1 бойову машину піхоти, 1 бронетранспортер, 2 артилерійські системи, 1 міномет, 1 безпілотник.

Станом на ранок 2 червня окупанти з 24 лютого втратили в Україні 30 850 одиниць особового складу. У війні проти України ворог втратив 1363 танки, 3354 бойових броньованих машин, 210 літаків, 175 гелікоптерів, 95 засобів ППО та багато іншої техніки.

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