"Орлан-10", танк та 4 гаубиці калібру 152 міліметри: втрати ворога на Півдні за 2 червня

3 червня 2022 , 01:30
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Джерело:

ОК "Південь"

На Півдні окупанти втратили безпілотник, танк, гаубиці та іншу техніку. Також ЗСУ знищили понад 20 російських окупантів.

Відповідну інформацію оприлюднили в оперативному командуванні "Південь". Такі дані станом на вечір 2 червня. 

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Окупанти на Півдні втратили безпілотник, танк та іншу техніку

Під час спроби здійснити повітряну розвідку на Миколаївщині влучно збитий черговий "Орлан-10" противника,
– повідомили в ОК "Південь". 

Додали також, що наші ракетно-артилерійські підрозділи та авіація Повітряних сил виконали вогневі завдання та здійснили авіаудари. Внаслідок цього російські окупанти втратили:

  • 24 одиниці особового складу;
  • 1 танк Т-72;
  • 4 гаубиці калібру 152 міліметрів "Мста-Б";
  • 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки.

Загроза атак з Чорного моря

У Чорному морі на виконанні завдань з блокування району, судноплавства і роботи портів перебувають 2 ракетних і 5 великих десантних кораблів (Росії – 24 канал). Тобто зберігається загроза і ракетних ударів, і висадки десанту,
– повідомило командування.  

В ОК "Південь" закликали зберігати емоційну рівновагу й зосередженість, а також:

  • дотримуватись правил та алгоритмів дій за сигналами тривог;
  • не наражати себе на небезпеку;
  • не бентежити фейковими повідомленнями;
  • довіряти силам оборони й достовірним джерелам інформації.

Коротко про останні втрати ворога

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Автор: Діана Квасневська