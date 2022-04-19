"Орлан" більше не літатиме: на Одещині сили ППО збили черговий ворожий безпілотник

Вранці 19 квітня українським захисникам вдалось приземлити ворожий безпілотник в Одеській області. Мовиться про БПЛА "Орлан-10", який здійснював розвідку.

Про це розповіли в Оперативному командуванні "Південь". Досягнення належить зенітному ракетному підрозділу Повітряних сил ЗСУ.

До теми Зараз немає інтенсивної підготовки до висадки ворожого десанту на Одещині, – Братчук

Безпілотник проводив розвідку

"Орлан" вкотре намагався проводити розвідку щодо об'єктів критичної інфраструктури. Це вже два дні поспіль наші військові "приземляють" ворожі безпілотники. Збили російську "пташку" і 18 квітня, проте її модель не повідомляли.

Зазначимо, раніше в Одеській ОВА казали, що інформації про активну підготовку ворога для висадки десанту немає. Проте такої можливості не відкидають. Росіяни продовжують постійну здійснювати повітряну розвідку.

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